الظهور الأخير.. تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة هوفنهايم الليلة

أستقر المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، على تشكيل البافاري الذي سيخوض به مباراة اليوم السبت أمام نظيره فريق هوفنهايم، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وكان توماس توخيل قد أعلن عن رحيله من تدريب الفريق الألماني بنهاية الموسم، وستكون مباراة اليوم أمام هوفنهايم، هي الأخيرة للفريق البافاري بالدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة هوفنهايم

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - إريك داير - ماتياس دي ليخت - جوشوا كيميتش.

خط الوسط: كونراد ليمير - أليكسندر بافلوفيتش.

وفي الهجوم: سيرج غنابري - جمال موسيالا - ليروي ساني - هاري كين

ويتواجد بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 72 نقطة، محصلة الفوز فى 23 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 7 مواجهات وتسجيل 92 هدفًا وتلقي 41، فيما يأتي هوفنهايم فى المركز السابع برصيد 43 نقطة.

ويأمل بايرن ميونخ في حسم وصافة الدوري الألماني هذا الموسم، حيث يأتى وصيفا بفارق نقطة واحدة عن شتوتجارت الوصيف والذي يلتقي مع بوروسيا مونشنجلادباخ فى نفس التوقيت.