6الآف و890 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بقوص

شهدت مدارس قوص الاعدادية جنوب محافظة قنا، صباح اليوم السبت هدوء نسبى فى أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية حيث يؤدى الطلاب إمتحان مادتى اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بحسب عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية .

وقال مدير عام تعليم قوص ، صباح اليوم بجولة تفقدية لعدد من المدارس بمدينة قوص لمتابعة سير أعمال الامتحانات بدأها بمدرسة قوص الاعدادية بنات والبهاء زهير الاعداديه وإختتم الجولة بتفقد لجان مدرسة العويضات التى يؤدى فيها طلاب قوص الاعداديه المهنية بنين الامتحانات هذا العام ، مؤكدا أن تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جاءت صريحة بمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية من خلال غرفة عمليات كل إدارة تعليمية وإبلاغ غرفة العمليات المركزية المنعقد بديوان عام المديرية .

وأدى 6 الآف و890 طالب وطالبة امتحان مادتى اللغة العربية والحاسب الآلي والتكنولوجيا اليوم ب44 مدرسة تابعة لإدارة قوص التعليمية فى جو يسوده الهدوءانطلقت اليوم.

كما نطلقت اليوم السبت 18من مايو 2024م، امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023م، بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، وسط إجراءات احترازية، وتدابير أمنية مكثفة.

وقال الأمير نور جهلان مدير التعليم الإعدادي بإدارة نجع حمادي التعليمية، أن 9192 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 50 لجنة بمدارس نجع حمادي، في مادتي اللغة العربية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسط إجراءات احترازية وتدابير أمنية مشددة.

الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات

من جانبه، شدد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، علي ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات.

وأشار مدير عام الإدارة، إلي تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدا علي عدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد الساعة التاسعة صباحًا، و عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات التليفون المحمول تنفيذا للقرارات الوزارية الواردة في هذا الشأن.

وأكد وزيري، علي عدم خروج أي مسئول أو ملاحظ أو عامل أو فرد أمن خارج اللجنة أثناء الامتحان، فضلا عن عدم السماح بدخول أولياء الأمور إلي داخل اللجان أثناء سير الامتحانات، و إعطاء الطالب حقة كاملا فى الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحا. ونبه مدير عام الإدارة، علي تنفيذ قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وكذلك القرار رقم 500 لسنة 2014م وقرار رقم 34 لسنة 2018م.

وشدد المدير العام، على ضرورة التواصل المباشر و الفوري مع غرفة عمليات الإدارة التعليمية الفرعية، للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الامتحانية.