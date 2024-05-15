اكتشاف هيكل ضخم في منطقة الأهرامات.. وزارة الآثار توضح الحقيقة

نفت وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من خلال رواد السوشيال ميديا، من اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو الأكبر، بعد شائعات.

وقال أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، في بيان عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام بعثة آثرية باكتشاف مجسم أو هيكل ضخم بجوار هرم خوفو الأكبر بمنطقة الأهرامات.

وأشار محي الدين في بيان له، أن هناك بعثة أثرية يابانية من جامعة وسيدا كانت قد قامت بعمل مسح أثري راداري خلال موسم حفائر العام الماضي 2022- 2023، بعد حصولها على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك بموقع الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة.

وتقوم البعثة حاليًا بأعمال الحفائر وحتى الآن لم تُسفر هذه الأعمال عن أي اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة بحثًا عن اكتشافات جديدة بهذه المنطقة.

وأكد مدير عام آثار الهرم أنه فور انتهاء البعثة من أعمالها سوف تقوم بعمل تقرير مفصل بنتائج هذه الحفائر سواء بالسلب أو الإيجاب ورفعه للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.