موعد بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالمرحلة الثامنة التكميلية بمدينة العبور الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بالحي 39 بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، يوم الثلاثاء المقبل 21/5/2024، وحتى يوم 26/6/2024.

وأشار الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالبلوك A أرقام (17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 33 – 34 – 38 – 39 – 40 – 43 – 44 – 45 - 46)، يوم الثلاثاء 21/5/2024، والقطع بالبلوك B أرقام (15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 – 31 – 32 – 33 – 53 – 54 - 55)، يوم الخميس 23/5/2024، والقطع أرقام (56 – 58 – 59 – 60 – 64 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 - 80)، يوم الأحد 26/5/2024، والقطع أرقام (83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 89 – 91 – 93 – 95 - 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101– 102 – 103 - 114)، يوم الثلاثاء 28/5/2024.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة C أرقام (23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 41 – 44 – 45)، يوم الخميس 30/5/2024، والقطع أرقام (46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 63 – 64 – 71 – 78 – 85 – 86 – 87 – 88 - 89)، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع بالمنطقة D أرقام ( 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 36 – 40 – 43 – 45 – 46 - 47)، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع بالمنطقة E أرقام (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – ومن 33 : 41)، يوم الخميس 6/6/2024، والقطع من 42 : 55، والقطعتين 59 – 60، يوم الأحد 9/6/2024، والقطع بالمنطقة F أرقام ( 2 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 – 30 – 31 – 32 - 33 – 37 – 38 – 39 – 42 – 44 – 45)، يوم الثلاثاء 11/6/2024، والقطع من 46 : 61، يوم الخميس 13/6/2024، والقطع أرقام (62 – 63 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 - 72 – 77 – 83 – 84 – 85 – 88 - 89)، يوم الأحد 23/6/2024، وتخصيص الأيام من 24 : 26/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.