طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات نهاية العام بالإسكندرية

وسط إجراءات تنظيمية مشددة، بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للعام الدراسى 2023/2024.

ومن جانبة قال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة المقيدين يبلغ 104 آلاف و113 طالبًا وطالبة، ويؤدون الامتحانات أمام 384 لجنة ، وتستمر حتى يوم 23 من مايو الجاري.

وشدد أبو زيد، على ضرورة حظر دخول أجهزة التليفون المحمول للمراقبين ورؤساء اللجان والطلاب، مشيرًا إلى أنه تم توفير عصا إلكترونية بكل لجنة للكشف عن أى هواتف وأجهزة ذكية تساعد على الغش فى الامتحانات.

وكان وكيل الوزارة، ترأس اجتماعًا تحضيريًا، بحضور نادية فتحي، وكيل المديرية، ضم مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية، استعدادًا لامتحانات آخر العام لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 / 2024

وفي سياق آخر أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تقديم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحا دراسية جامعية في مصر لطلاب الثانوي العام الحكومي والتجريبي ومدارس STEM للعام الدراسى الجامعى 2024 / 2025

يقدم "برنامج المنح الجامعية" و"برنامج رواد وعلماء مصر" المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والذي تقوم على تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة عددًا من الفرص لمنح دراسية جامعية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ويتم قبول الطلاب من الشعب الثلاثة(علمي علوم و علمي رياضة وأدبي)، ويعتبر الموعد النهائي لتلقي الطلبات ٣١ مايو ٢٠٢٤.

منح دراسية لما يقرب من عدد 372 طالب وطالبة

ويقدم البرنامج منحًا دراسية لما يقرب من عدد 372 طالب وطالبة والمخصص نسبة منه للطلاب ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجامعي 2024 – 2025 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية وتوزع تلك المنح الدراسية إلى ما يقرب من 145 منحة دراسية من خلال برنامج المنح الجامعية و227 منحة دراسية من خلال برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتكون مدة الدراسة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية (وذلك فى حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة.

ويتم اختيار الطلاب بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفائهم لمعايير القبول، كما تُتيح المنحة للطلاب المقبولين الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات والتي تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية، حيث يدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية.

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