3478 طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية بجنوب سيناء

يخوض طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أول أيام الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2024/2023، حيث يؤدي 3478 طالبا وطالبة أول أيام الامتحانات، في مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى الساعة 11.30 صباحا.

وتجرى الامتحانات داخل 73 لجنة، بـ8 إدارات تعليمية بمدن محافظة جنوب سيناء، بداية من اليوم السبت 18 مايو، حتى يوم الخميس 23 مايو.

منع المحمول نهائيا داخل اللجان

وبدوره أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية التعليم بجنوب سيناء، على ضرورة منع المحمول نهائيا لداخل اللجان، سواء للطلاب أو المراقبين أو الملاحظين، مع التأكيد على مسؤولي الأمن بتفتيش جميع الطلاب والطالبات، ومنع دخول حقائب الطالبات لداخل اللجان، مع توفير المياه داخل الحمامات، ومياه للشرب، وتشغيل المراوح نظرا لارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الامتحانات.

وشدد عقل على ضرورة تواجد الزائرة الصحية منذ بداية الامتحانات حتى نهايتها، وعدم مغادرة أي طالب أو طالبة من اللجنة، وفي حالة إصابة أي طالب أو طالبة يتم إسعافه داخل اللجنة.

وأوضح عقل، أن هناك 1289 إداري ومراقب ومراقب أول ورئيس لجنة ومسؤولي الأمن، يعملون في امتحانات الشهادة الإعدادية بمدن محافظة جنوب سيناء.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي العام يواصلون امتحانات نهاية العام، حيث يؤدون اليوم السبت، امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9.00 إلى الساعة 12.00، كما يختتمون امتحاناتهم غدا الأحد، بامتحان مادة الأحياء من الساعة 9.00 إلى الساعة 10.30.

ويختتم طلاب الصف الأول الثانوي الفندقي آخر أيام امتحاناتهم، بمادة مقدمة في أعمال شركات السياحة من الساعة 9 إلى الساعة 11.