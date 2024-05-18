حبس تشكيل عصابي لسرقة الزوايا الحديدية من أبراج كهرباء الضغط العالي بسوهاج

أمرت النيابة العامة بسوهاج، بحبس 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة الزوايا الحديدية من أبراج كهرباء الضغط العالي بدائرة مركز اخميم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاطهم الإجرامي.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، إخطارًا يفيد بقيام 5 أشخاص _لهم معلومات جنائية_ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الزوايا الحديدية من أبراج كهرباء الضغط العالى بدائرة مركز أخميم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة "نصف نقل" ملك أحدهم ومُحمل عليها 1075 قطعة حديدية "زاوية" مختلفة الأطوال تزن حوالى 10 أطنان وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الزوايا الحديدية تمهيدا لبيعها لعميلهم "سى السمعة" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في القبض على عامل بمركز صيانة سيارات، استولى على 8 آلاف دولار، من داخل سيارة، أثناء صيانتها في كرداسة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من مركز شرطة كرداسة، يفيد بورود بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه باكتشافه سرقة 8 ألاف دولار من داخل سيارته، أثناء صيانتها بمركز لصيانة السيارات.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل بالمركز وراء ارتكاب السرقة، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.