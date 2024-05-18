كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، غموض واقعة تغيب ناصر الدالى، مقيم بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعد أن تم العثور على جثمانه مقتولًا بأرض زراعية نائية وسط الجنانين، بعد أن قتله عدد من الأشخاص تعاونوا على إنهاء حياته لخلافات بينهم، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي.

بعد اختفاء 17 يومًا.. كشف غموض واقعة تغيب موظف بالقناطر الخيرية



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وتلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من "جميل مصطفى الدالي"، بتغيب نجله "ناصر"، 46 سنة، موظف، عن المنزل منذ 17 يومًا ولم يعد حتى الآن، ومقيم بدائرة المركز.

تشكل فريق بحث توصل إلى أنه من خلال أقوال والده أنه خرج من منزله مستقلًا دراجته النارية ولم يعد، وقاموا بالبحث عنه في كل مكان لدى أقاربهم وأصدقائه، ولم يتم العثور عليه منذ أوائل الشهر الجاري، حتى تم العثور على دراجته النارية في إحدى القرى التابعة لمركز شرطة طوخ بجوار أحد المصارف المائية، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2914 لسنة 2024 إداري القناطر الخيرية.

وفي واقعة أخري، أمرت نيابة جنوب الجيزة بالتحقيق مع 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في الأهرام، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، لرغبتهم في تحقيق الكسب السريع، وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



ونجحت وزارة الداخلية في ضبط 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط القائمين بالحفر (6 عمال- مقيمون بمحافظتى القاهرة وسوهاج)، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فـى الحفر)، كما عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار داخل العقار محل البلاغ.

