9192 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس نجع حمادي

انطلقت اليوم السبت 18 من مايو 2024م، امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023م، بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، وسط إجراءات احترازية، وتدابير أمنية مكثفة.

وقال الأمير نور جهلان مدير التعليم الإعدادي بإدارة نجع حمادي التعليمية، إن 9192 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 50 لجنة بمدارس نجع حمادي، في مادتي اللغة العربية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسط إجراءات احترازية وتدابير أمنية مشددة.

من جانبه، شدد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، علي ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات.

وأشار مدير عام الإدارة، إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدا على عدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد الساعة التاسعة صباحًا، وعدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات التليفون المحمول تنفيذا للقرارات الوزارية الواردة في هذا الشأن.

وأكد وزيري، علي عدم خروج أي مسئول أو ملاحظ أو عامل أو فرد أمن خارج اللجنة أثناء الامتحان، فضلا عن عدم السماح بدخول أولياء الأمور إلي داخل اللجان أثناء سير الامتحانات، و إعطاء الطالب حقة كاملا فى الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحا ونبه مدير عام الإدارة، علي تنفيذ قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وكذلك القرار رقم 500 لسنة 2014م وقرار رقم 34 لسنة 2018م.

كما شدد المدير العام، على ضرورة التواصل المباشر و الفوري مع غرفة عمليات الإدارة التعليمية الفرعية، للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الامتحانية.

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد شدد على إنهاء تجهيز وفرش اللجان استعدادا لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية والتي تبدأ يوم السبت القادم 18/ 5 /2024 وتستمر حتى الخميس 23/ 5 / 2024، مؤكدا على حظر دخول الطلاب والملاحظين بالهاتف المحمول داخل اللجان التزاما بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتطبيق الحازم للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتأمينها.

جاء ذلك أثناء ترأس وكيل وزارة التعليم بقنا، لاجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية عبر الفيديو كونفرانس بحضور الأستاذة منال عبد الوهاب وكيل المديرية، و الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام، و صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، و الدكتور احمد سعد مدير التعليم الإعدادي، و سومية عبد الفتاح مدير إدارة شئون الطلاب و الامتحانات، و منصور حفني مدير إدارة الأمن، و محمد أبو الحسن، وممدوح صابر ممثلي التطوير التكنولوجي.

حيث نبه وكيل الوزارة، على تكليف موجه مقيم بكل لجنة امتحان يشرف على فتح المظروف الورقي داخل حجرة رئيس اللجنة ، بينما يختص مراقب الدور و الملاحظين بفتح كيس الاسئلة داخل اللجنة الفرعية في الموعد المحدد قانونا كما يعد الملاحظان محاضر فتح الكيس والتوقيع عليه.

ووجه وكيل الوزارة، إلى إعداد تقرير يومي عن سير العمل داخل اللجنة والتعامل الفوري مع غرفة العمليات المشكلة داخل الإدارة والتي تتواصل بدورها مع الغرفة المركزية بالمديرية لتذليل أي عقبات قد تؤثر على سير أعمال الامتحانات وانضباط وانتظام اللجان.

وأشار إلى التنسيق مع مديريتي الأمن، والشئون الصحية والوحدات المحلية وقطاع الكهرباء وكافة الجهات المعنية بناء على تكليفات اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا، للتأكيد على توفير سبل الأمن والسلامة والهدوء أثناء فترة الامتحان. الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بقنا، أنهت كافة التجهيزات لاستقبال 52.000 طالب بالشهادة الإعدادية في 302 لجنة امتحان موزعة على تسع إدارات تعليمية.