"القيم الايجابية في شارعنا المصري".. حوار مفتوح بثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهدت مكتبة مطرطارس حوارا مفتوحا بعنوان "القيم الايجابية في شارعنا المصري" أدارته ابتسام أحمد علي أمينة المكتبة عن القيم الايجابية والأخلاقية والتي تعتبر بمثابة العامل الأول والأساسي نحو مجتمع متحضر ومثقف تحدثت خلال المحاضرة حول أهم القيم الايجابية المؤثره في الشارع المصري مثل السلام والمحبة، واحترام الكبير، والعطف على الصغير، وأيضا الترابط الاجتماعي، ومن أهم المبادئ التي كادت أن تتلاشى هي إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ثم اختتمت الحوار بمناقشة الأطفال حول أهم القيم التي يتميز بها هذا الجيل سواء في الشارع أو في المنزل، إلى جانب قراءة واطلاع بالمكتبة، وورش حكي لعدد من قصص الأطفال، تلي ذلك مسابقات ثقافية وترفيهية بين الأطفال.

محاضرة بعنوان "أهمية ترشيد الاستهلاك" بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان أهمية ترشيد الاستهلاك تحدث فيها رمضان محمد مصطفى عن مفهوم ترشيد الاستهلاك أن يحافظ المرء على النعم التي تتواجد حوله عن طريق تنظيم الاستخدام وتجنب الإسراف والتبذير والإهدار، وترشيد الاستهلاك يجعل الشخص آمن مستقبلياً، وذلك لأنه سوف يمتلك من الموارد ما يمكنه استخدامه حين تقل لديه الإمكانيات أو تنقص عنده الموارد وهذا ينتج عنه تحقيق توازن ممتاز في جميع أمور الحياة، كذلك يعمل على توفير كمية مناسبة من مختلف أنواع الموارد للأجيال القادمة لذا أهم ما يجب علينا فعله هو أن نعزز قيمة ترشيد الاستهلاك لدى أطفالنا الصغار، وذلك حتى تكبر معهم وذلك يحدث عندما ننهيهم عن الإسراف والتبذير.

ونظمت مكتبة الشواشنة بالفيوم حوارا مفتوحا حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الثقافة الصحية، أعدته كريمة حسين صالح رائدة ريفية بمديرية الصحة، بالوحدة الصحية بالشواشنة، ناقشت خلاله فوائد هذه الوسائل الحديثة في تعزيز التواصل الاجتماعي، وفي الثقافة الصحية التعرف على موعد الحملات الصحية.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.