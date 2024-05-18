السبانخ لديها القدرة على تقليل خطر الإصابة بفقر الدم والسرطان

نصحت عالمة الأحياء إيرينا ليالينا الاستهلاك المنتظم للسبانخ، حيث لديها القدرة على تقليل خطر الإصابة بفقر الدم والسرطان.

وقالت ليالينا في تعليق لموقع NEWS.ru : "إنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان".

وأضافت عالمة الأحياء أن السبانخ مفيد بشكل خاص لصحة المرأة تتمتع هذه الخضار الورقية الخضراء بالقدرة على تقليل خطر الإصابة بفقر الدم، وهي إحدى المشاكل الطبية الأكثر شيوعًا لدى النساء فتناول السبانخ، على سبيل المثال، مفيد أثناء فترة الحيض.

ومحتوى الحديد العالي في السبانخ يساعد على الوقاية من فقر الدم الناتج عن الإصابة أو فقدان الدم أو التبرع بالدم.

وأشارت ليالينا إلى أن السبانخ غنية أيضًا بحمض الفوليك، مما يقلل من خطر إصابة الجنين بعيوب خلقية لدى النساء الحوامل.

ميزة أخرى مهمة للسبانخ هي أنها غنية بالفيتامينات A وC. وبفضلهما تتحسن حالة الجهاز المناعي ومقاومة الجسم للعدوى.

ما لا تعرفه عن فقر الدم

فقر الدم مشكلة تحدث بسبب عدم وجود عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء السليمة أو الهيموغلوبين لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم والهيموغلوبين هو بروتين يوجد في كريات الدم الحمراء، ويعمل على توصيل الأكسجين من الرئتين إلى سائر أعضاء الجسم الأخرى، ويمكن أن تسبب الإصابة بفقر الدم شعورًا بالتعب والضعف وضيق النفَس.

هناك أنواع عديدة من فقر الدم. ولكل منها سببه الخاص ويمكن أن تكون حالة فقر الدم قصيرة أو طويلة الأجل. وتتراوح في شدتها من البسيطة إلى الحادة ومن الممكن أن يكون فقر الدم مؤشرًا تحذيريًا على الإصابة بمرض خطير.

من علاجات فقر الدم، أخذ المكملات الغذائية أو الخضوع لإجراءات طبية، وقد يؤدي اتباع النظام الغذائي الصحي إلى الوقاية من بعض أنواع فقر الدم.

تعتمد أعراض فقر الدم على سببه ومدى سوء حالته. فمن الممكن أن يكون فقر الدم خفيفًا بحيث لا يسبب أي أعراض في البداية ولكن عادةً تظهر الأعراض وتتفاقم بينما تسوء حالة فقر الدم.

وإذا كان مرض آخر هو ما يسبب فقر الدم، فمن الممكن أن يطغى هذا المرض على أعراض فقر الدم وحينها قد يكشف فحص يستهدف حالة أخرى عن وجود فقر الدم. وهناك أنواع معينة من فقر الدم لها أعراض تشير إلى سببها.