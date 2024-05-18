ارتيتا : سنقدم كل ما لدينا في مباراة ايفرتون وننتظر هدية ويستهام

أكد مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الأنجليزي ان فريقه سيذهب إلى مواجهة ايفرتون في الجولة الأخيرة للدوري الأنجليزي لتحقيق الفوز الذي يمنحه فرصة الفوز بلقب الدوري الأنجليزي الممتاز حال تعثر مانشيستر سيتي في مباراته امام ويستهام يونايتد .

و سيواجه أرسنال منافسه ايفرتون على ملعب الأمارات مساء الاحد و هو يتخلف بفارق نقطتين عن مانشيستر سيتي الذي سيتوج بلقبه الرابع على التوالي حال فوزه على ويستهام يونايتد في مواجهة ملعب الأتحاد.

وقال ارتيتا في مقابلة صحفية مساء الجمعة: كل ما لدينا سنفعله . سنركز على مباراتنا امام ايفرتون لتحقيق الفوز وهو امر ليس بالسهل فريق ايفرتون تطور كثيرا في المباريات وليس من السهل الفوز عليه وبعد فوزنا سنتمنى ان يلعب ويستهام يونايتد لمصلحتنا ويحقق نتيجة إيجابية امام مانشيستر سيتي لكن هذا الامر خارج إرادتنا.

واسار ارتيتا انه لا يدرى ما هو حصاد يوم الاحد بالنسبة لارسنال لكنه في النهاية سعيد بكون فريقه ينافس على اللقب حتى آخر لحظة مع السيتي للموسم الثاني على التوالي وقال ارتيتا : امر رائع ان نكون حتى آخر مباراة منافسين على الدوري ونلعب آخر مباراة على ملعبنا و تواجد درع الدوري بيننا على ملعب الأمارات ووسط جماهيرنا لاشك انه احساس رائع نتمنى ان يكتمل بتحقيق الفوز واللقب .

يذكر ان آخر لقب لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز حصل عليه أرسنال كان عام ٢٠٠٤ تحت قيادة المدرب الفرنسي ارسين فينجر .