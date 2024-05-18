رسالة شريهان لـ الزعيم: تاريخك الفني رسالة إنسانية لكل ناطقي اللغة العربية

حرصت النجمة شريهان، على تهنئة الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده، مؤكدة انه علم مصري مُبدع وعظيم بفتخر به جميع المصريين والوطن العربي جميعًا .

وقالت شريهان في رسالتها للزعيم عادل إمام:" دمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به، كل سنة وأنت طيب يا أسطورة مصرية محترمة مُعلمة وعظيمة لن تتكرر، شرفت شعبك وبلدك ومهنتك وزملائك وتلاميذك وعشاق عادل إمام في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، أمتعت أجيال وأجيال وكتبت تاريخ مُشرف نتعلم منه ونتشرف به".

الزعيم وشريهان

تابعت شريهان: "تاريخك ورحلة عطائك لاتزال تُسعد وتُعلم وتُعطي متعة وبهجة وسعادة ورسالة إنسانية فنية لكل ناطقي اللغة العربية في العالم أجمع، رحلتك درس في العطاء والالتزام والاحترام والكلمة المحسوبة والعائلة الجميلة المحترمة والفن والفنان والنجم والرسالة والتاريخ الفني المحترم الممتع المشرف".

واختتمت رسالتها، قائلة: " كل سنة و عادل إمام‬ الزعيم طيب وبألف خير، ‎كل ثانية وكل دقيقة وساعة ويوم وسنة في عُمره ونحن بعادل إمام نفتخر وقامتنا ترتفع ونظل به كبار و بألف خير، كُنت ولا تزال وستظل المواطن‬ الإنسان‬ الفنان‬ المبدع‬ ‫عادل إمام‬، دُمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به".‬‬

الزعيم عادل إمام

أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية. ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، انتقل إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة صغيرًا حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية. حصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

عادل إمام، متزوج وله ثلاثة أولاد، رامي خريج الجامعة الأمريكية، وهو أيضًا مخرج وموسيقي، والممثل محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.

كان التمثيل هوايته المفضلة في مرحلة الدراسة، شارك في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية في عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت أدواره صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي.

عادل إمام

قدم الزعيم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهي في عام 1962، ثم اشترك في مسرحية النصابين في عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء في عام 1967، ثم قدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي، ثم مسرحيه شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت إلى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999.

أسندت له أدوار البطولة ابتداءً من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات دموع فى عيون وقحة، أحلام الفتى الطائر.

وعلى مستوى السينما ظهرت موهبته الحقيقية التي بشرت بظهور نجم كوميدي كبير خلال مشاركته الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم (لصوص لكن ظرفاء) عام 1968 حيث قدم أوراق اعتماده كنجم واعد في عالم الكوميديا، لكن مرحلة ما بعد النكسة 1967-1972 عطلته قليلًا لتولي مهمة النجم الأوحد في ظل الأجواء السياسية والفنية المضطربة فكان يشغل الأدوار الثانية وكان له حضور ملفت إلى أن جاء دوره الحاسم في فيلم (البحث عن فضيحة) عام 1973.

ودع الأدوار المساعدة وبدأت مرحلة النجومية المطلقة وساعد على ذلك انتصار أكتوبر في نفس العام وحالة الانتعاش النفسي للمخرجين والكتاب ومنذ منتصف السبعينيات تصدر عادل إمام البطولة إلى اليوم.

عادل إمام

بعد انقطاع لفترة طويلة عن الدراما التليفزيونية تصل إلى 32 عام، عاد بثمانية أعمال تليفزيونية عرضت في شهر رمضان في ثمانية أعوام متتالية، بداية من عام 2012 بمسلسل فرقة ناجي عطا الله، ومسلسل العراف عام 2013، ثم مسلسل صاحب السعادة 2014، ثم مسلسل أستاذ ورئيس قسم 2015، فمسلسل مأمون وشركاءه في 2016، فمسلسل عفاريت عدلي علام 2017، ومسلسل عوالم خفية 2018، وأخيرًا مسلسل فالنتينو في رمضان 2019.

استطاع عادل إمام أن يغيّر جلده الفني أكثر من مرة، وأن يظل على عرش النجومية لأكثر من 40 عامًا سواء في المسرح أو السينما ومؤخرًا التليفزيون الذي عاد له بقوة في السنوات الأخيرة.