اتلتيك بيلباو يجدد تعاقده مع ارنستو فالفيردي

أعلن نادي اتلتيك بيلباو الأسباني عن تجديد تعاقده مع مديره الفني الكبير ارنستو فالفيردي لمدة موسم اخر اينتهي تعاقده مع النادي الباسكي عام ٢٠٢٥ .

وكان تعاقد ارنستو فالفيردي مع اتلتيك بيلباو ينتهي بنهاية الموسم الحالي والذي قاد اتلتيك بيلباو للفوز بلقب كأس ملك أسبانيا بالفوز على ريال مايوركا في المباراة النهائية وهو اللقب الاول لنادي اتلتيك بيلباو منذ عام ١٩٨٤ عندما أحرز لقب الدوري الأسباني.

وعلى الرغم من تمديد التعاقد لمدة موسم واحد إلا أن مصادر داخل نادي اتلتيك بيلباو أكدت ان هناك إمكانية لمد التعاقد لموسم اخر حال موافقة المدير الفني .

يذكر ان ارنستو فالفيردي قاد اتلتيك بيلباو للفوز بلقب كأس ملك أسبانيا و الحصول على المركز الخامس في الدوري الأسباني حيث سيشارك في الدوري الأوربي الموسم المقبل .