جهود امنية لكشف غموض العثور على جثة طفل بالوعة الاسكندرية

تبدل الاجهزة الامنية بالاسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثة الطفل عثر عليه داخل بالوعة صرف صحي بالقرب من منزله بطابية صالح، بمنطقة القباري، غرب محافظة الاسكندرية

كان مامور قسم شرطة مينا البصل قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة يفيد يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفل متغيب داخل بلاعة متوفيا في المنطقة المشار إليها

وبانتقال الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، تبين صحته، وجرى نقل الطفل للمشرحة لمعاينة جثمانه وتحديد إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها،.

كشفت تحريات رجال المباحث ان جثة الطفل المتغيب يدعى ادهم ياسر يبلغ عمره 4 سنوات كانت قد تقدمت أسرته بلاغا بتغيبه في الرابع من مايو الجاري، وبعدها بدأ رجال المباحث في البحث عن الطفل، وعمل التحريات وتبين وجود جثته في بالوعة صرف صحي في أحد الشوارع القريبة من مسكنه، حيث كان يسكن في القباري ، كان يلعب بطائرة ورقية، وفي أثناء اللعب سقط داخل بالوعة صرف صحي، ولم يشاهده أحد خلال سقوطه، وظل داخل البئر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

تم استخراج الجثة من داخل بالوعة الصرف الصحي، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى امرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

من جانب اخر قد شهد أهالي منطقة قهوة فاروق في حي الجمرك بحرى، بالإسكندرية، حادثة بشع ، إذ سقط طفل من شرفة شقة أسرته في الدور الـ11، بالإسكندرية، ولم يمت.

كانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من شرطة النجدة، عن سقوط طفل من شرفة شقة في الطابق الـ11، بمنطقة قهوة فاروق في حي الجمرك بحرى، بالإسكندرية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وسقط من الطابق الـ11 في شارع الدرمللي بمنطقة بحري بالإسكندرية، حيث تفاجأ الأهالى بصوت ارتطام جسم بشكل قوى بالأرض، ولما أسرعوا إلى مصدره، وجدوا طفلا على الأرض، يصرخ، بينما يصرخ أهله في أد الأدوار العليا من المبنى.

وأفاد شاهد عيان على الواقعة، أن الطفل يسمى حمزة، وتعود تفاصيل الواقعة حيث كان الطفل يتواجد بداخل شرفة المنزل.

وأضافوا أن والدة الطفل دخلت لقضاء بعض الأشياء في داخل المنزل، وبعد أن عادت مرة أخرى إلى شرفة المنزل، لم تجد الطفل، لتكتشف أنه سقط في الشارع من الطابق من ال 11.