مصرع طالبة أثناء نشر الغسيل بالجيزة

تواصل النيابة العامة بالجيزة ، التحقيق في وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الخامس أثناء نشرها الغسيل بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

وطالبت النيابة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع إلى أقوال أسرتها لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطالبة تبلغ من العمر 17 سنة اختل توازنها أثناء نشرها الغسيل وسقطت من الطابق الخامس، “كانت بتنشر الغسيل”.

ولقيت طالبة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس أثناء نشرها الغسيل بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه إشارة من رئيس مباحث أبو النمرس بوفاة طالبة 17 سنة بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس جثة هامدة في الحال أثناء نشرها الغسيل، وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 6 اشخاص في انقلاب سيارة بين كوبريين طريق جمصة - بلطيم الساحلي بالدقهلية

كما أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات إثر وقوع انقلاب سيارة بين كوبريين طريق جمصة - بلطيم الساحلي، وتم نقلهم لمستشفى جمصة،وتوالت النيابة التحقيق

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بين كوبريين طريق جمصه - بلطيم الساحلي وإصابة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة وهم ناصر أسعد إبراهيم سيدران، إسكندرية 50 عاما مصاب بكدمات بالظهر، مرسيل ظريف أسعد 40 عاما مقيم إسكندرية مصاب باشتباه كسر بالكتف اليسرى، عايدة ظريف أسعد إبراهيم 35 عاما مقيم إسكندرية مصاب باشتباه خلع بالكتف اليسرى.

وأصيبت فريال يونان عجيبة أيوب 60 عاما مقيم الإسكندرية مصاب بكدمات بالضلوع، يوستينا نسيم ماكين عبد النور 24 عاما مقيمة الإسكندرية، مصابة بخلع بالكتف اليسرى وجوسيانا ماجد ميلاد بانوب 9 سنوات الإسكندرية ومصابة بخلع بالكتف اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة وتم تحرير المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.