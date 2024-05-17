زمن الفن الجميل.. قصور الثقافة تحتفل بعيد الربيع على مسرح قصر الأنفوشي بالإسكندرية

زمن الفن الجميل.. ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الربيع، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الجمعة، الاحتفالية الفنية التي أقامتها الهيئة على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعدد كبير من قيادات الهيئة والفنانين والمثقفين، وسط أجواء فنية مبهرة، وبحضور حشد جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح.

استهلت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه فيلم تسجيلي بعنوان "عيد الربيع في مصر زمان" تضمن مشاهد من مظاهر احتفال المصريين في المتنزهات والحدائق العامة، ثم توالت الفقرات الفنية بتقديم عدة فقرات استعراضية بمشاركة فرقتي بورسعيد والحرية للفنون الشعبية، منها "الدنيا ربيع، بمبي، وقاضي البلاج"، بجانب عدد من الأغنيات التي أضفت المزيد من البهجة على الأجواء وعادت بالجماهير إلى زمن الفن الجميل ومنها "الربيع، لغة الزهور، ضحك وجد ولعب".

الحفل إخراج تامر عبد المنعم، وصمم الاستعراضات نصر الدين محمد، ومحمد أبو صالح، توزيع موسيقي محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس رانا عبد المجيد، وماكياج إسلام عباس. والاستعراضات أداء محمود عزازي، مصرية بكر، مريم زين، إسراء حامد، عبد الغني السعيد، محمد رأفت، حمزة أشرف، كريم مصطفى، همسة زيدان، آلاء فتحي وبمشاركة دينا مجدي، فاطمة زكي، وأشرف شكري.

وتواصلت الفعاليات مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، قدّم خلاله ميدلي صعيدي أشعل حماسة الجمهور، تلاه باقة متميزة من الأغاني الطربية التي تعتمد على الإيقاع منها "ع الكورنيش، حمادة، على ورق الفل، يا بت جملك هبشني، سلم علي، اديني قلبك، الله عليك يا ولا"، بجانب فقرة عزف منفرد لعدد من العازفين المتميزين منهم علا عطيان، بلال منصور والطفل أيهم طوسون، واختتم الحفل بأغنيات من الفلكلور النوبي.



حضر الحفل أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، ولفيف من القيادات الثقافية والإعلاميين.

احتفالية عيد الربيع أقيمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية، ضمن أجندة حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تضم مجموعة مكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد الربيع وعيد العمال وعروض الموسم المسرحي وغيرها من الأنشطة التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.