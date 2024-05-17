النشاط البدني يساعد على خفض ضغط الدم بدون أدوية

كشفت طبيبة القلب يانا أورلوفا، إذا كان ضغط الدم لا يتجاوز 150 ملم زئبق، فمن الممكن تقليله بدون أدوية، عن طريق تغيير نمط حياتك.

وقالت الدكتورة أورلوفا إن ما يقرب من 40% من السكان البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وعدد الأشخاص الذين يصابون بارتفاع ضغط الدم يتزايد بشكل مطرد وفي الوقت نفسه، فإن ضغط الدم الذي يزيد عن 140 على 90 يساهم في ظهور تغيرات في الأوعية الدموية تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وعند الرجال، يزداد خطر هذه الأمراض بشكل خطير بشكل خاص بعد 50 عاما، عند النساء - بعد 60 عاما.

نصحت الدكتورة أورلوفا الروس الناضجين بالتأكد من قياس ضغط الدم لديهم.

وقالت في تعليق لـ KP.RU : "إذا كان ضغط دمك 140 فوق 90 ​​أو أعلى وظهرت مثل هذه الأرقام أثناء القياسات المتكررة، فمن المرجح أنك مصاب بارتفاع ضغط الدم، وهذا سبب لزيارة الطبيب".

وشددت طبيبة القلب على ضرورة علاج ارتفاع ضغط الدم - وهذا يقلل من احتمال تعرض الشخص لحادث مفاجئ في القلب والأوعية الدموية مع تقدمه في السن.

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم دون تناول الأدوية

ولفتت أورلوفا الانتباه إلى حقيقة أن ارتفاع ضغط الدم الذي بدأ ولكن لم يتم إهماله بعد يمكن في بعض الأحيان السيطرة عليه بنجاح دون تناول الأدوية.

إذا كنت مريضًا "مبتدئًا" بارتفاع ضغط الدم، ويظل ضغطك العلوي (الانقباضي) يصل إلى 150 ملم زئبقي، فهناك فرصة لتحقيق التحكم في الضغط ليس باستخدام الحبوب، ولكن من خلال تغييرات نمط الحياة.

وأوضحت أن أول شيء سيساعد هو تقليل تناول الملح، وبالإضافة إلى ذلك، النشاط البدني الكافي يساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم على خفض ضغط الدم دون أدوية يبدو للكثيرين أنه مع ارتفاع ضغط الدم يحتاج الشخص إلى الراحة، لكنه في الواقع يحتاج إلى التحرك: المشي، والسباحة، وركوب الدراجة، وحتى القيام بالركض الخفيف - الشيء الرئيسي هو أن تفعل كل شيء دون الإفراط.

تتراوح معايير التحميل القياسية بين 150 و300 دقيقة في الأسبوع. القواعد الأساسية ليست تسجيل الأرقام القياسية، بل اختيار ما هو ممتع وممكن، وإذا نجح الأمر، قم بتوسيع آفاقك الجسدية تدريجيًا.