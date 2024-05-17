ضبط 479 مخالفة للسير بدون تراخيص في 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية ‏من ضبط ‏(‏‎479‎‏) مخالفة السير بدون ‏تراخيص.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ‏وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها ‏لضبط المخالفات المرورية. ‏

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جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة ‏الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على ‏كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة ‏المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، ‏والحد من وقوع الحوادث على الطرق .‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن ‏يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة ‏أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، ‏وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد ‏بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال ‏العام.‏

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح ‏والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق ‏وكان منها:‏

‏1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل ‏الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية ‏والفرامل وحساس الحرارة.‏

‏2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، ‏وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ‏ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي ‏مشكلة طارئة.‏

‏3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم ‏وجود المرايا الجانبية، أو في حالة ‏تعطل المصابيح.‏

‏4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي ‏من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة ‏الحوادث. ‏

‏5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير ‏المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، ‏أو العواصف الترابية، أو الأمطار ‏الغزيرة.‏

‏6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة ‏من المرور، للحفاظ على سلامتك. ‏

‏7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء ‏القيادة. ‏

‏8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في ‏أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة ‏الرباعية.‏

‏9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين ‏السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في ‏حالة التوقف المفاجئ.‏

‏10- كن حذرا عند تغيير المسار أو ‏الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام ‏المرآة وأضواء الاتجاهات.‏

‏11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ ‏على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز ‏السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.‏

‏12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك ‏بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك ‏أثناء القيادة