رامسديل يسخر من شائعات انتقاله من أرسنال

سخر آرون رامسديل حارس مرمى نادي الارسنال الأنجليزي من التقارير الصحفية التي تناولت اقتراب انتقاله إلى نادي نيوكاسل يونايتد بعدما نشر بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي X قائلا : الأنباء بالنسبة لي متبوعا بايموجي ضاحك ثلاث مرات .

وكانت تقارير صحفية كثيرة قد أفادت ان آرون رامسديل قد اقترب من الانتقال إلى صفوف نيوكاسل يونايتد بعدما باتت مشاركته هذا الموسم مع فريق أرسنال قليلة للغاية ولم تتعدى ستة مباريات في جميع المسابقات بعدما حجز الحارس الأسباني ديفيد رايا مركز الحارس الأساسي لفريق أرسنال هذا الموسم بعد قدومه هذا الصيف قادما من نادي ريال سوسيداد .

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد نقلت عن احد مراسليها مؤكدا انه تواصل مع مقربين من وكلاء حارس أرسنال آرون رامسديل ان الاعب وافق على الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد واتفق بالفعل على كل بنود تعاقده الشخصي مع إدارة نيوكاسل .

واشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن ادارة أرسنال تبحث حاليا عن حارس يصلح للجلوس احتياطيا لحارس أرسنال الاول ديفيد رايا والاقرب حاليا حارس برايتون جايسون ستيل وهو اختيار مناسب جدا لنادي أرسنال من وجهة نظر الشبكة الرياضية العالمية.

يذكر ان آرون رامسديل انضم لارسنال قبل ثلاث مواسم من نادي شيفيلد يونايتد وكان حارسا اساسيا للمدفعجية طوال موسمين قبل التعاقد مع الأسباني ديفيد رايا كما انضم لصفوف منتخب انجلترا .