ضبط شقيقين بحوزتهما بندقية وطلقات في القطامية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ‏ضبط (شقيقين) بدائرة قسم شرطة ‏القطامية حال إستقلالهما سيارة "ربع نقل" .‏

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وتبين أن بحوزتهما(بندقية خرطوش- فرد ‏محلى- عدد من الطلقات).‏

وبمواجهتهما إعترفابحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى ‏صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة ‏النارية والذخائر غير المرخصة ‏والإتجار فيها وورش تصنيعها.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى ‏إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم ‏القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في ‏المخدرات في البساتين.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع ‏أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة ‏قسم البساتين في محافظة القاهرة ‏أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) ‏بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح ‏بها قانوناً. ‏

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ‏ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن ‏غزال). ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم ‏إنها أحاطت بواقعات الدعوى ‏وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة ‏الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من ‏المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي ‏الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى ‏المتهم كي يقضي ببراءته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة ‏بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم ‏واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. ‏

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم ‏‏:"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط ‏الواقعة بمحضره وأدلى بها ‏بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن ‏المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".‏

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان ‏أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن ‏يقوم المُتهم بالإتجار في المواد ‏المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى ‏مرآي ومسمع من المارة في مواجه ‏ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه ‏وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة ‏هذا النشاط والعقوبة المغلظة له ‏وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة ‏المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف ‏منه أن للواقعة صورة أخرى".‏