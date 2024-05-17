لقي شاب مصرعه ، في مدينة المنيا جراء تعرضه لعدة طعنات من آخر، بسبب خلافات سابقة بينهما، تم نقل جثمان الشاب إلى المشرحة بالمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات.

بسبب خلافات سابقة..طعن شاب علي يد اخر بالمنيا

أُبلغت الأجهزة الأمنية في المنيا بوقوع حادثة قتل تتعلق بالشاب (ف.ا)، البالغ في العقد الثاني من عمره، والذي تم نقله إلى المستشفى جثة نتيجة للطعنات التي تعرض لها، تم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن هناك خلافات سابقة بين الشاب القتيل والمتهم (م.ع)، والذي قام بطعنه بأداة حادة متعددة المرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحويل المشتبه به إلى النيابة العامة.

قررت النيابة العامة نقل جثمان الشاب إلى المشرحة بالمستشفى وتكليف أحد أطباء الطب الشرعي بتنفيذ التشريح لتحديد طبيعة الإصابات وسبب الوفاة وتحديد تاريخ وطريقة وقوع الحادثة، بالإضافة إلى التحقق من السلاح المستخدم في الجريمة.

الاستماع لأقوال صاحب شقة انتحر منها نقاش في الزيتون

تستمع نيابة شرق القاهرة إلى أقوال مالك شقة سقط منها عامل أثناء عمله بنقاشة الشقة قفز من الطابق الـ11، وإقدامه على الانتحار لعدم قدرته على تجهيز ابنته في الزيتون، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وقال مالك الشقة انه تفاجأ بالواقعة وأن العامل كان يُجري تشطيبات بالشقة ولا يعرف شيئا عن الحادث أو وقوعه، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

وتلقى قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ،بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أنه تم العثور على جثة عامل مصاب بتهشم وكسور وسحجات فى جميع انحاء الجسم، وتبين من التحريات أن العامل قفز من الطابق الحادى عشر من شقة يعمل بها.

وكشفت التحريات أنه يعمل نقاش ويتردد منذ أسبوع على الشقة التى قفز منها للقيام بـأعمال النقاشة ولكنه كان يعانى من حالة نفسية سيئة لاقتراب موعد زفاف ابنته وعدم قدرته على تجهيزها.

ويوم الواقعة توجه للشقة الذي يعمل بها، وقفز من البلكونة ليسقط من الطابق الـ11، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة علي حريق هائل في شقة سكنية بالأقصر

كما نشب حريق هائل في شقة سكنية بالطابق الثالث بشارع السعودية بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، أسفر عن التهام محتويات الشقة بالكامل، مساء اليوم الجمعة،وتوالت النيابة التحقيق

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بتلقى النجدة بلاغًا عن اندلاع حريق هائل في منزل سكني ملك المواطن «م.م» 45 عاما، بشارع السعودية وسط منطقة مأهولة بالسكان.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف كما أنتقل عددًا من ضباط الشرطة إلى محل الحريق، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

وأفادت التحريات والمعلومات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، تم تحرير محضر بالواقعة مركز شرطة إسنا، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.