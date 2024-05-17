توقيع بروتوكول واحتفال بمناسبة مرور 30 عام على تأسيس جمعية أمل بجنوة

قامت جمعية أمل بعمل مؤتمر بجنوة بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عامًا على تأسيس الجمعية ، بمشاركة جمعية أطباء الوخز بالإبر الليغورية، برئاسة الدكتور محمد ناطور من أصل فلسطيني من قرية عارة-عرعرة ،وأحد رواد العلاج بالوخز بالإبر الطب غير التقليدي وممثل ليغوريا لنقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا(أمسي) و الإتحاد الدولي لأبناء عرب 48 ونقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا.

وأيضا شارك في المؤتمر Umem، الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية، تحت رعاية حركة متحدين للوحدة.

لقد شهدنا برنامجًا مكثفًا يتميز بمواضيع معاصرة للغاية، مع العديد من الضيوف من جميع أنحاء إيطاليا لمدة يومين.

عُقد المؤتمر مؤخرا لليوم الأول في القاعة الكبرى بمستشفى جالييرا، وقدم للحاضرين سلسلة من المؤتمرات وجلسات المناقشة الجذابة بقيادة خبراء مشهورين في مجال الطب المتكامل.

قدم كل عرض تقديمي فرصة فريدة للتعرف على تحسينات الصناعة.

وفي اليوم الثاني أتاح المؤتمر الفرصة لجميع الحاضرين لتجربة فوائد الطب المتكامل بشكل مباشر من خلال سلسلة من العروض التوضيحية والجلسات التفاعلية في المقر الرئيسي لجمعية أمل.

افتتح البروفيسور فؤاد عودة، رئيس نقابةالأطباءمن أصل أجنبي في ايطاليا(AMSI) و الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية(UMEM) ومحاضر في الجامعات الإيطالية، المؤتمر في اليوم الأول بتقرير، إلى جانب الدكتور الناطور، والذي تم تقسيمه حسب الأصول إلى ثلاثة أجزاء.

تميز الجزء الأول بتحية البروفيسور عودة للحاضرين، مع مقدمة عن المشاركة الملموسة والدور الذي تلعبه منظمة امسي و اميم و حركة المتحدين للوحدة في مثل هذا المشروع الهام المرتبط بالطب الحديث والذي يبحث في علاجات بديلة لها جذورها في الطب الحديث.

وأكد عودة على مدى أهمية وجود العديد من الأطباء الإيطاليين من أصل أجنبي في هذه الأحداث، خاصة بين المتحدثين، مما يدل على التزام أمسي و اميم الملموس بتعزيز دور وصورة العديد من المتخصصين الموهوبين في الرعاية الصحية منذ الوقت الذي تم دمجهم فيه بشكل مثالي في نظام الرعاية الصحية لدينا.

الجدير بالذكر انها تمثل موردا هاما للاستفادة منها ، وهذا هو الدليل على أنه منذ إنشائها في عام 2000، تواصل Amsi مع UMEM التركيز على الرعاية الصحية الجيدة والتكامل والحوار الدولي، وتشجيع التعاون بين الزملاء الطبيين ومتخصصي الرعاية الصحية دون تمييز.

علما بان كانت الاتصالات مع مجموعة من الأطباء من الناصرة ومع بعض الزملاء الفلسطنيون، السوريين و التونسيون و من الدول العربية موحية للغاية.



وتجدر الإشارة إلى وجود أطباء ومحترفين من جنسيات مختلفة، مثل زميل وصل من رومانيا البعيدة والذي أوضح فوائد الوخز بالإبر في الجمجمة.

تميزت اللحظة الثانية من تقرير البروفيسور عودة بتحليل أهمية التعاون المهني بين الأطباء وجميع المتخصصين الآخرين في الرعاية الصحية الذين يعملون في فريق، حيث يسير التوازن واحترام الأدوار جنبًا إلى جنب مع جودة الحماية الصحية.



أوضح عودة، بصفته مدرسًا خبيرًا في امراض العظام والطب الطبيعي، في كل من تور فيرغاتا ولا سابينزا، أن الاحترام بين المهنيين فقط هو الذي يمكن أن يؤدي إلى نمو نظام الرعاية الصحية، حيث يجب أن يكون الهدف المشترك هو أن يكون لكل فرد دوره الخاص، رعاية صحة المرضى بأفضل طريقة ممكنة.



كماأوضح البروفيسور عودة لزملائه في الجزء الثالث لعرض "بروتوكول عودة" لإعادة التأهيل، بناءً على عشرين عامًا من الخبرة، وهو مسار علاجي لأمراض العمود الفقري والمفاصل، حيث يستخدم البروفيسور عودة الميزوثيرابي لتخفيف الألم في أيام بديلة، مع استخدام تيكار والليزر و عديد من الطرق بمساعدة الفزيوترابستي.

ومن ثم ننتقل إلى إعادة التأهيل الحركي بمجرد مرور المرحلة الحادة، من خلال دورات العلاج العظمي أو الطب اليدوي أو الجمباز الوضعي.



كل هذا مع الاهتمام الدائم بالمريض من خلال تشخيص دقيق للغاية، والتكيف مع حالته المرضية واستبعاد موانع الاستعمال.



وجاء في نص "بروتوكول عودة"، بناءً على توصية الطبيب وإشرافه، على أن يتم تنفيذ هذه الدورات من قبل معالجين خبراء، بالتعاون المستمر بين أخصائيي أمراض الروماتيزم، وأطباء العلاج الطبيعي، وأخصائيي إعادة التأهيل، وجراحي العظام، والجراحين، وأطباء الجهاز الهضمي، وأخصائيي الأنف والأذن والحنجرة.



وعلى مر السنين، شهدت هذه الطريقة نتائج إيجابية بنسبة تزيد عن 90%، مع تجنب اللجوء إلى الجراحة الغزوية في معظم الأحيان، في حين أن إعادة التأهيل، المبنية على التعاون بين المهنيين الموهوبين، تسمح بمعالجة حتى الحالات الأكثر تعقيدًا.



من خلال تدخلات أقل خطورة وأقل خطورة، يتم أيضًا محاربة الطب الدفاعي، حيث يتم تكليف المريض بعلاجات مضمونة النجاح ولكن أكثر اعتدالًا، مع تجنب التدخل الجراحي حيث لا يكون ذلك ضروريًا بشكل صارم.



واستمر خطاب عودة بأهمية الصحة العالمية في العالم وأيضا للوقاية والتدريب على أساس الرعاية الصحية الجيدة.



وفي نهاية المؤتمر تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين جمعية الأمل من جهة و Amsi و Umem و Uniti per Unire من جهة أخرى بهدف تعزيز ورفع الوعي بالطب بالوخز بالإبر والطب غير الوخز بالإبر .



والهدف هو تكثيف البحث والمعرفة والتدريب ونشر العلاجات الصحية غير التقليدية.

كان دور (Web TV School Unione per l'Italia) مدرسة اتحاد من اجل ايطاليا و اذاعة كوماي الدولية أساسيًا أيضًا، حيث ضمنت، كما هو الحال دائمًا، تغطية اجتماعية حية للمؤتمر، وقدمت دعمها الواسع من حيث الثقافة والنشر العلمي.

ثم اقترح عودة، كما فعل دائمًا، إنشاء سجلات للأطباء الخبراء في الوخز بالإبر والذين يقومون بإجراء الميزوثيرابي لتخفيف الألم، حيثما لا توجد سجلات.

والهدف من ذلك هو رفع مستوى الوعي وتوضيح هذه التقنيات من خلال إشراك الأطباء من أصل أجنبي بشكل متزايد.



وعلى هامش المؤتمر، لم يفشل البروفيسور عودة في توضيح الصورة التي قدمها أمسي مؤخرًا حول النقص وهروب المتخصصين لدينا إلى الخارج، لا سيما فيما يتعلق بليغوريا.

بحلول عام 2028، ستحتاج ليغوريا، التي دعونا نتذكر أنها تضم أكبر عدد من السكان في إيطاليا، إلى 3000 طبيب، وقد طلبت في السنوات الخمس الماضية أكثر من 350 متخصصًا في الرعاية الصحية لشركات الرعاية الصحية التابعة لها.



بفضل متخصصي الرعاية الصحية لدينا من أصل أجنبي، تمكنا من تجنب إغلاق 50 منشأة وخدمة.

هكذا صرح البروفيسور عودة، خبير في الصحة العالمية، ورئيس Amsi و UMEM و حركة United to Unite، وكذلك مدرس في Tor Vergata وعضو في Fnomceo Expert Register منذ عام 2002، وهو بالفعل مستشار 4 مرات للجمعية الطبية في روما والجمعية الطبية. مدير مركز إيريس إيطاليا الطبي الذي يشير إلى المرسل أولئك الذين يتهمون علنًا المتخصصين في الرعاية الصحية من أصل أجنبي بالافتقار إلى الكفاءة.



وهكذا الدكتور محمد ناطور، مؤسس أمل، ممثل نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا في ليغوريا، متخصص في العلاج الطبيعي وأمراض الدم والوخز بالإبر والمعالجة المثلية وعدم تحمل الطعام.