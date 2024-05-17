تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومجالاته ضمن مشروعات التخرج لإعلام المنوفية

أطلق عدد من طلاب قسم الإتصال التسويقي، شعبة العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة المنوفية حملة بعنوان" Gemini"، تحت شعار " أبتكار يحقق إبداع"، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة ندية القاضي، عميد الكلية، وإشراف الدكتور السيد السعيد رئيس القسم، والدكتورة أمنية الديب المدرس بالقسم، وبالأشتراك مع غادة خليل، إسلام صبحي المدرسات المساعدات بالقسم.

مفهوم الذكاء الاصطناعي..



وتستهدف هذه الحملة تعريف الجمهور بمفهوم الذكاء الاصطناعي التي أصبح يتردد كثيرًا في الأونة الأخيرة، وهو ما يشير إلى طريقة عمل برامج قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المُتسم بالذكاء، كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على المجالات الذى احدث بها الذكاء الاصطناعي تأثير كالطب، التعليم، التسويق، البرمجة، الزراعة، الصناعة وغيرها من المجالات.

أهم تطبيقات الذكاء الأصطناعي..

بالإضافة إلى توضيح أهم تطبيقات الذكاء الأصطناعي التي جعلت أداء المهام اسهل واسرع، كما تسعى Gemini للتوعية وإحاطة الجمهور بإيجابيات الذكاء الاصطناعي وذلك في ظل إعتماد عدد من المؤسسات المختلفة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.



حيث تم إطلاق هذه الحملة بمجهودات طلاب الفرقة الرابعة تحت مظلة مشاريع التخرج بقسم العلاقات العامة أشترك فيها: رشا مصطفي السيد احمد، سالي امجد صالح ،رئيسة نبيل مبروك سيد، بسنت عادل الفاره، رحمه خالد محي الدين، نسمه ايمن عبدالفتاح، احمد السيد عفيفي، محمد ناصر الزهار، رنا عبد القادر بهي، زينب عبدالحميد نبيه، ساره عبدالصبور محمد، نوران محمد موسى، جهاد محمد محمود، جهاد صبري الحوفي، مريم صبري محروس.