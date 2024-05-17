انتشال جثة شاب من مياة النيل بأسوان

نجحت قوات الانفاذ النهرى بمحافظة أسوان، فى انتشال جثة غريق فى مياه نهر النيل بقرية الجعافرة بمركز دراو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة دراو إخطارا يفيد بمصرع شخص غرقاً فى مياه النيل أمام قرية الجعافرة، وعلى الفور نجحت قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال الجثة وتم نقلها إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الواقعة لإجراء الفحص والمعاينة، ومعرفة السبب الحقيقى فى الوفاة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.