رئيس مركز كفر شكر يتفقد أعمال النظافة ورفع القمامة

قام المحاسب محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بجولة تفقدية و ميدانية بالوحدة المحلية بالبقاشين وشوارع القرية، وتم خلالها المرور علي مبنى الوحدة المحلية والتأكد من أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والاشغالات ورفع كفاءة الانارة والعمل بالترشيد ومراجعة تراخيص الإعلانات وأغطية مياه الشرب والصرف الصحي والري بالشوارع.

وتلاحظ رئيس المركز أثناء المرور وجود غرفتين بدون غطاء إحداهما تخص هندسة الري بكفر شكر والأخرى غرفة محابس تخص شركة فرع مياة الشرب والصرف الصحي بالجانب الايسر من طريق كفر شكر- منيا القمح بإتجاه قرية البقاشين وتم على الفور تحرك الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة والتنسيق و الاتصال بالجهات المعنية وجاري اتخاذ اللازم نحو تركيب الأغطية.

وشدد رئيس المركز والمدينة على استمرار حملات المرور على الوحدات المحلية بقرى المركز والمدينة لمتابعة كافة الخدمات والأعمال لشعور المواطنين بالرضا التام فى شتى المجالات .



وكذلك رصد أي تعديات على الأراضى أو ارتكاب مخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين تنفيذا لسيادة القانون.