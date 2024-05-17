«التطبيقيين» تنتهى من تدريب أمناء الصندوق على نظم الرقمنة الحديثة

قال المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين، إن النقابة العامة قامت بعقد دورة تنشيطية لجميع أمناء الصندوق للنقابات الفرعية وذلك لاكتساب الخبرات الواجب اتباعها فى التعامل مع البنوك والقيود المحاسبية وتحديث البيانات للحسابات البنكية والبريدية والتدريب على النظم والأكواد والقيود والمعايير المحاسبية المعتمدة، فهناك أمناء للصندوق بالنقابات الفرعية اكتسبوا الخبرة من خلال سنوات عملهم بالنقابة والبعض الآخر ليست لديهم معرفة بمهام أمين الصندوق كالأعضاء الجدد، لذلك أقمنا دورة لمدة 3 أيام وشارك بالدورة 27 أمين صندوق على مستوى النقابات الفرعية وتم توضيح مهام أمين الصندوق ومنها المبالغ المحولة من النقابة العامة، إما «أون لاين» أو عن طريق شيك يتم إيداعه بالحساب البنكى وذلك لصرف المعاشات.

وأشار نقيب التطبيقيين إلى أن المبالغ المحولة للنقابات الفرعية تصرف على أربع دفعات وتأتى فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر ويتم خلال 30 يوماً صرف المعاش والمتبقى فى حالة عجز صاحب المعاش عن الصرف لظروف طارئة يتم تسليمه استمارة ترسل للنقابة العامة وفى هذه الحالة يتم رد المبلغ لمستحق المعاش.

وأضاف نقيب التطبيقيين أن الغرض من الدورات توحيد شكل الميزانيات لجميع النقابات الفرعية كما تم شرح كيفية التعامل مع البنوك من خلال الاستفادة بأكبر فائدة من الودائع البنكية والحسابات الجارية وكيف يمكن تحويلها إلى اذون خزانه كما تم طرح عدد من المشاكل التى تواجه أمناء الصندوق واقترحنا انشاء دفتر للخزينة الخاصة بالنقابات ليتم إثبات ما يوجد داخل الخزينة لتحديد عدد الأعضاء من لم يقوموا بصرف معاشهم وبالتالى تتواجد أموالهم بالخزينة طبقاً للسجلات.

وأوضح رمضان أن النقابة حالياً انتهت من إجمالى 90% لتسليم الأعضاء كروت «فيزا» لصرف المعاش عن طريق البنوك، أما الأعضاء والذى لديهم حسابات بنكية يمكن تحويل مبلغ المعاش على حساباتهم الشخصية وذلك من أجل تطبيق الرقمنة على مستوى النقابات الفرعية.

ونوه رمضان إلى تدريب أمناء الصندوق على أهمية إنشاء الميزانيات واعتمادها من أعضاء مجلس الإدارة وعرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها والموافقة عليها وإرسالها للنقابة العامة بعد الانتهاء منها، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وإرسال نسخة من ملاحظات الجهاز إلى النقابة العامة.

وكشف نقيب التطبيقيين عن تشكيل لجنة مالية من النقابة العامة تختص بالمرور على النقابات الفرعية لتكون جميع الاختصاصات المالية تحت أعين النقابة العامة.