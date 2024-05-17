تستمع نيابة شرق القاهرة إلى أقوال مالك شقة سقط منها عامل أثناء عمله بنقاشة الشقة قفز من الطابق الـ11، وإقدامه على الانتحار لعدم قدرته على تجهيز ابنته في الزيتون، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

الاستماع لأقوال صاحب شقة انتحر منها نقاش في الزيتون

وقال مالك الشقة انه تفاجأ بالواقعة وأن العامل كان يُجري تشطيبات بالشقة ولا يعرف شيئا عن الحادث أو وقوعه، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

وتلقى قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ،بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين أنه تم العثور على جثة عامل مصاب بتهشم وكسور وسحجات فى جميع انحاء الجسم، وتبين من التحريات أن العامل قفز من الطابق الحادى عشر من شقة يعمل بها.

وكشفت التحريات أنه يعمل نقاش ويتردد منذ أسبوع على الشقة التى قفز منها للقيام بـأعمال النقاشة ولكنه كان يعانى من حالة نفسية سيئة لاقتراب موعد زفاف ابنته وعدم قدرته على تجهيزها.

ويوم الواقعة توجه للشقة الذي يعمل بها، وقفز من البلكونة ليسقط من الطابق الـ11، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة علي حريق هائل في شقة سكنية بالأقصر

كما نشب حريق هائل في شقة سكنية بالطابق الثالث بشارع السعودية بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، أسفر عن التهام محتويات الشقة بالكامل، مساء اليوم الجمعة،وتوالت النيابة التحقيق

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بتلقى النجدة بلاغًا عن اندلاع حريق هائل في منزل سكني ملك المواطن «م.م» 45 عاما، بشارع السعودية وسط منطقة مأهولة بالسكان.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف كما أنتقل عددًا من ضباط الشرطة إلى محل الحريق، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

وأفادت التحريات والمعلومات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، تم تحرير محضر بالواقعة مركز شرطة إسنا، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

اعترافات تاجر خردة بقتل زميله في الجيزة

كما تواصل نيابة الجيزة، التحقيق في اتهام تاجر خردة بقتل زميله بسبب خلافات مالية بينهم، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب قيام المتوفى بالاستيلاء منه على مبلغ مالى، وعند مطالبته باسترداد المبلغ حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بدائرة المركز، باستقبالها جثة شخص مجهول وبها جروح طعنية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المتوفـى (تاجر خردة - مقيم بدائرة المركز) وأن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر خردة آخر- مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.