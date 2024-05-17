إحباط ترويج 34 طن دقيق في السوق السوداء

واصلت وزارة الداخلية حملاتها ‏المكثفة لضبط الأسواق والتصدى ‏الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار ‏الخبز الحر والمدعم لتحقيق ‏أرباح غير مشروعة.‏

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جاء ذلك إستمراراً لجهود ‏أجهزة وزارة الداخلية ‏لحماية جمهور المستهلكين ‏وإحكام الرقابة على الأسواق ‏والتصدى لمحاولات التلاعب ‏بأسعار الخبز والبيع بأزيد ‏من السعر المقرر وعدم الإعلان ‏عن الأسعار.‏

وواصل قطاع الأمن العام ‏والإدارة العامة لشرطة ‏التموين والتجارة بالتنسيق ‏مع مديريات الأمن ، حملاتها ‏التموينية المكبرة لضبط ‏الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ‏ضبط عدد من القضايا فى مجال ‏المخابز السياحية الحرة ‏والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط ‏خلالها حوالي 34 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).‏

تم إتخاذ الإجراءات ‏القانونية.‏

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط ‏مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك ‏فى إطار ‏‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة ‏أعمال البلطجة، ‏وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية ‏‏والبيضاء، ‏وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة ‏جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ‏‏ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد ‏الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة ‏جنايات القاهرة، المُنعقدة ‏بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة ‏في التجمع الخامس، بمُعاقبة ‏مُدانٍ بالحبس مع الشغل ‏لمدة ‏سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة ‏التنقيب عن الآثار. ‏

وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ‏ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات ‏المضبوطة وألزمته بالمصاريف ‏الجنائية.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار ‏حمدي السيد الشنوفي، وعضوية ‏المُستشارين طارق محمد أبو عيدة ‏وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏‏الأستاذ حسام عماد الدين سيف ‏النصر وكيل النيابة، والأستاذ ‏محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة ‏للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم ‏‏29 مايو 2023 بدائرة قسم ‏البساتين أجرى وآخرون سبق ‏الحكم عليهم ‏عملاً من أعمال ‏الحفر بقصد البحث والتنقيب ‏عن الآثار بغير ترخيص من ‏المجلس الأعلى للآثار باستخدام ‏الأدوات ‏والمعدات المضبوطة ‏على النحو المبين ‏بالتحقيقات. ‏

وثبت من معاينة لجنة الآثار ‏للمنزل محل الواقعة وجود حفر ‏كما تم العثور على الأدوات ‏المُستخدمة في أعمال الحفر، ‏وكذا ‏الرديم الناتج عن ‏الحفر. ‏

كما تبين أن مساحة الحفر ‏تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م ‏تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار ‏وأن الغرض من الحفر هو ‏التنقيب ‏عن الآثار. ‏

وقد ثبت بمحضر الضبط بحوزة ‏المتهمين أدوات الحفر وهي ‏فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا ‏وجد بموقع الحفر غلق ‏جلد ‏ومنخل وأسلاك كهربائية. ‏