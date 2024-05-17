تعدت فتاة على فرد أمن بكمبوند دار مصر الأندلس بالتجمع، بالصفع والسباب، إذ أنهالت عليه بالضرب بسبب منع دخولها الكومبوند، كرها عنها.

فتاة تصفع فرد أمن بكمبوند دار مصر الأندلس بالتجمع|لهذا السبب

وقال أحد شهود العيان في واقعة صفع فرد أمن من فتاة بكمبوند مصر الأندلس بالتجمع: البنت كانت عايزة تدخل بالعافية وفرد الأمن كان بيمنعها، فتعدت عليه بالسب والقذف كما انهالت عليه بالضرب مما أدى الفرد إلى دفعها بعيدا بعد صبر طويل.

السيطرة علي حريق هائل في شقة سكنية بالأقصر

كما نشب حريق هائل في شقة سكنية بالطابق الثالث بشارع السعودية بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، أسفر عن التهام محتويات الشقة بالكامل، مساء اليوم الجمعة،وتوالت النيابة التحقيق

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بتلقى النجدة بلاغًا عن اندلاع حريق هائل في منزل سكني ملك المواطن «م.م» 45 عاما، بشارع السعودية وسط منطقة مأهولة بالسكان.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف كما أنتقل عددًا من ضباط الشرطة إلى محل الحريق، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

وأفادت التحريات والمعلومات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، تم تحرير محضر بالواقعة مركز شرطة إسنا، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

اعترافات تاجر خردة بقتل زميله في الجيزة

كما تواصل نيابة الجيزة، التحقيق في اتهام تاجر خردة بقتل زميله بسبب خلافات مالية بينهم، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب قيام المتوفى بالاستيلاء منه على مبلغ مالى، وعند مطالبته باسترداد المبلغ حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بدائرة المركز، باستقبالها جثة شخص مجهول وبها جروح طعنية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المتوفـى (تاجر خردة - مقيم بدائرة المركز) وأن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر خردة آخر- مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.