قافلة طبية مجانية بقرية بنجر 4 غرب الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بنجر ٤ بالوحدة الصحية بقرية بنجر ٤ بمنطقة برج العرب بالاسكندرية

والتي تبعد ٢١ كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي برج العرب المركزي ).



يأتي ذلك، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية {حياة كريمة} وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

٩ تخصصات..

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٨ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٧٠٧ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٣ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

إجراء ٢٠٣ تحليلاً…

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٢٠٣ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١١٨ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٨ اشعة سينية علاوة على فحص ١٨٧ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٧٠٥ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بنجر ٢ يومي الأحد و الاثنين ١٢ و١٣ مايو ٢٠٢٤ بالوحدة الصحية لقرية بنجر ٢ بمنطقة برج العرب بالاسكندرية والتي تبعد ٣١ كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي برج العرب المركزي ).

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا - أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء- تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٧ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وخلال القافلة تم الكشف الطبى على ١٣٤٦ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٢٥ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي - منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ١٨١ تحليلاً طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١٣٤ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٢ اشعة سينية علاوة على فحص ٢٢٩ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر.

كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٦٦٩ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

FB_IMG_1715972783640

FB_IMG_1715972786224

FB_IMG_1715972780988