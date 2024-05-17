غضب سائقى الأجرة بسبب تأخر إنهاء مجمع مواقف قنا الجديد

حالة من الغضب تنتاب عددًا من سائقى الأجرة بمحافظة قنا، بسبب تأخر إنهاء أعمال بناء وتشييد مجمع مواقف سيارات الأجرة الجديد بمدينة قنا، و نقلهم إلى مكان مؤقت أمام بوابة كورنيش النيل بقنا، وهو ما أدى إلى حالة من تكدس لسيارات الأجرة أمام بوابة كورنيش النيل، وزحام بين الركاب والسيارات على حدا سوء .

يقول فوزى موريس سائق أجرة، بدء حديثة للوفد قائلا : نطالب ان يعاملنا المسؤولين كبنئدمين وبشر، مضيفاً ان السائقين يتعرضون فى كل يوم لائهانات بالغة من بعض اصاحب المنازل والمحال التجارية والمزراعين المارين من الطريق الذى أصبح موقف لسيارات الأجرة، وغير قادر على استيعاب سيارات الأجرة ولا حتى الركاب، وفى كل مرة نسأل المسؤولين على موعد إفتتاح الموقف الجديد لا أحد يجيب ولا أحد يعلم، متسائلا من الذى يعلم .

وذكر فوزى قائلا : الزبائن مهانين والسائقين مهانين، مضيفاً اننا نقف تحت إشاعة الشمس طوال اليوم، وهو ما يمثل معاناه للجميع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالباً بسرعة إنهاء تسليم مجمع المواقف الجديد، والذى بدء العمل به منذ ما يقرب من عامين، بالإضافة إلى ضرورة النظر فى تعريفة الأجرة بشكل عادل تتناسب حتى مع تعريفة أجرة القطارات التى تعد مدعومة للمواطنين .

وأوضح محمود احمد سائق، إننا كسائقين نطالب بموقف لسيارات الأجرة ، مضيفاً أن ما نقف فيه حالياً هو شارع وليس موقف، وهو ما يسبب مشاكل بين السائقين و المواطنين فى كل يوم، خاصة فى ظل زيادة أعداد السيارات والزبائن وعدم مقدرة الشارع على استيعابها .

وأضاف محمود أن السائقين وبسبب التكدس والزحام وعدم وجود موقف يتعرضون للغرامات فى حال توقفهم لانزال الركاب، بالإضافة لتعرضهم للغرامة فى حالة تخلفهم عن الحضور فى اى يوم من أيام الأسبوع.

وذكر عاطف أحمد إبراهيم، أن أعمال التشطيبات والتجهيزات بمجمع مواقف قنا تأخرت كثيرا، مضيفاً أننا منذ عامين ونحن على هذا الوضع، تكدس وزحام، متواجدين تحت إشاعة الشمس مباشرة بسبب عدم وجود تاندات تحمينا من حرارة الجو، او حتى دورات مياه او مياه لشرب.

فيما اشتكى بهاء سائق، من انخفاض قيمة تعريفة الأجرة، مضيفاً انها أصبحت لا تدر اى عائد مادى على السائق بعد خصم قيمة الوقود وصيانة السيارة والمصروفات التى تستهلكها السيارة بصفه دورية ، وهو السبب الذى جعل سيارات الأجرة تهرب من العمل، خاصة مع عدم قدرتها على العودة فارغة فى ظل محدودية هامش الربح، موضحاً ان السائق لجئ للاقتراض من أجل إنهاء التراخيص وتغيير الإطارات وغيرها، بقدر أصبح يتعدى ثمن السيارة ذاتها، مطالباً بضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال البناء والتشطيبات الجارية بمجمع مواقف قنا الجديد .