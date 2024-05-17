صحة قنا تدفع بقافلة طبية مجانية إلى قرية البراهمة

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، جنوب قنا.

ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة

وأورد المتحدث الرسمي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩١٧ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ١٨٧ حالة طب أطفال ، ٢١٠ حالة أمراض باطنة ، و ١٠٣ جراحة و ٤١ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٢٤٨ حالة رمد، و٧٦ حالة أسنان ، ٥٢ حالة تنظيم الأسرة ".

فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٣٩ حالة ، و ٢١ حالة موجات صوتية و ١٧ حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٢٩ حالة و إجراء خلع أسنان ٣٥ حالة، وتحويل ٥ حالات تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لعدد ٣ حالة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ندوة تثقيفية..

و من جانبه أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، أنه على هامش القافلة تم عقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٩١ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار ، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا) ، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

تشغيل وحدتي طب أسرة..

وفي وقت سابق، أفتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحدتى طب الأسرة بقريتي القبيبة والكوم الأحمر التابعتين لمركز فرشوط، شمال قنا، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة.

وأوضح أن وحدتي طب الأسرة، بقريتي القبيبة و الكوم الأحمر، تضم "عيادات طب أسرة، و أسنان، و إسعافات أولية، صيدلية، معامل دم وطفيليات، ومكاتب تثقيف صحى، و سكن للطاقم الطبي" وتخدم حوالى 30 ألف نسمة من أهالى القريتين .