أحالت جهات التحقيق المختصة البلوجر شيماء هريدي، والشهيرة باسم سفاحة الحيوانات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات صورت فيها أبنائها وادعت تعذيبهم على يد والدهم، وكذلك فيديوهات لقتلها وتعذيبها حيوانات مستأنسة، بغرض التربح المادي من وراء هذه الفيديوهات بما يسيء للمبادئ والقيم المجتمعية.

إحالة البلوجر شيماء هريدي “ سفاحة الحيوانات” للمحاكمة الجنائية

حملت القضية الرقم 854 لسنة 2024 جنايات دار السلام، وقيدت برقم 65 لسنة 2024 كلي حلوان، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، والمتهمة في القضية هي البلوجر شيماء هريدي، 44 سنة، ربة منزل، والشهيرة باسم سفاحة الحيوانات.

ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمة في قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنها استغلت أنجالها المجني عليهم الأطفال جنات رأفت حسن، وإسراء رأفت حسن، ورقية رأفت حسن، وعائشة رأفت حسن، وحسن رأفت حسن، تجاريًا حال كونهم لم يجاوزوا الثمانية عشر سنة ميلادية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة قتلت عمدًا ودون مقتضى حيوانات مستأنسة، أرانب وقطط وكلاب وطيور، ولحاجة في نفسها قامت بتصويرها رقميًا وعرضها للبيع، توصلًا للتحصل على مبالغ مالية من راغبي ومرتادي مشاهدة تلك المقاطع المصورة بأداة كانت قد أعدتها سلفًا لإتمام جرمها، قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فضلًا عن قيامها بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، اليوتيوب، وكذلك تطبيق التواصل الاجتماعي، تليجرام، بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة السابق ذكرها.

واختتمت التحقيقات بأن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بعرض المقاطع المصورة مرئيًا لجموع المواطنين على نحو سالف بيانه، هادمة بما انطوت عليه من دسائس قيمًا وأخلاقيات وفضائل مصونة شرعًا وقانونًا وغير عابئة بما لتلك القيم من حماية، وما لتلك الأخلاق والفضائل من صون، خروجًا على ما اتفق على وجوب الالتزام به بين جموع الخلائق علانية دون انتهاكه أو إغفاله توصلًا إلى إتمام جرمها والتكسب ماديًا جرائه.

قرار جديد بشأن واقعة المتهمين بخطف حقيبة سيدة في الزيتون

كما امر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة،بتجديد حبس شخصين لأحدهما معلومات جنائية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" وبداخلها هاتف محمول، أثناء استقلالهما مركبة “توك توك في الزيتون ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

و تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من "ا.ر- 32سنة"، ومقيمة دائرة القسم أكدت أن المتهمين أثناء استقلالهما سيارة “توكتوك” فوجئت بفقد حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول ومتعلقات شخصية، وبتتبع خط سير هروب المتهمين، ومن خلال ما أدلت به المجني عليها من أوصاف وبتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبطهما وتبين أنه "م ع" 36 سنة عاطل، وبحوزته الحقيبة المستولى عليها وهاتف محمول خاص بالمجني عليها.

بمواجهة المتهمين بما أدلت به المجني عليها، اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليها تعرفت على المتهمين، والمضبوطات والهاتف المحمول الخاص بها، واتهمتهما بسرقتها بالإكراه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتداب المعمل الجنائي في حريق داخل مصنع مراتب في المريوطية

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في مصنع فايبر للمراتب، بكوبري المثلث على طريق السياحي بالمريوطية، للتعرف على سبب الحريق وكشف ملابساته وأسبابه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة ،بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع مراتب بالمريوطية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف علي أسباب الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل مصنع مراتب فى منطقة المريوطية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

