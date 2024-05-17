أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة،بتجديد حبس شخصين لأحدهما معلومات جنائية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" وبداخلها هاتف محمول، أثناء استقلالهما مركبة “توك توك في الزيتون، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

قرار جديد بشأن واقعة المتهمين بخطف حقيبة سيدة في الزيتون

وتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من "ا.ر- 32سنة"، ومقيمة دائرة القسم أكدت أن المتهمين أثناء استقلالهما سيارة “توكتوك” فوجئت بفقد حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول ومتعلقات شخصية، وبتتبع خط سير هروب المتهمين، ومن خلال ما أدلت به المجني عليها من أوصاف وبتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبطهما وتبين أنه "م ع" 36 سنة عاطل، وبحوزته الحقيبة المستولى عليها وهاتف محمول خاص بالمجني عليها.

بمواجهة المتهمين بما أدلت به المجني عليها، اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليها تعرفت على المتهمين، والمضبوطات والهاتف المحمول الخاص بها، واتهمتهما بسرقتها بالإكراه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتداب المعمل الجنائي في حريق داخل مصنع مراتب في المريوطية

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في مصنع فايبر للمراتب، بكوبري المثلث على طريق السياحي بالمريوطية، للتعرف على سبب الحريق وكشف ملابساته وأسبابه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة ،بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع مراتب بالمريوطية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف علي أسباب الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل مصنع مراتب فى منطقة المريوطية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الأهرام

كما أمرت نيابة جنوب الجيزة ، بالتحقيق مع 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في الأهرام.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، لرغبتهم في تحقيق الكسب السريع، وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت وزارة الداخلية في ضبط 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط القائمين بالحفر ( 6 عمال- مقيمون بمحافظتى القاهرة وسوهاج) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فـى الحفر) كما عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار داخل العقار محل البلاغ.



إصابة الفنان جلال الزكي في حادث تصادم بمدينة ٦أكتوبر

كما كشفت التحقيقات في واقعة حادث السير الذي تعرض له الفنان جلال الزكي،. اليوم ، على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة جلال الزكي بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة بالضلوع وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لتقديم الرعاية له، ولا يمكن استجوابه.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيطه.

وتحفظت قوات الأمن على سائق السيارة الأخرى الذي وقع بينه وبين المجني عليه حادث التصادم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات بأن الواقعة بدأت بتلقي غرفة النجدة بلاغا من المارة على طريق الواحات، بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت القوات وتم فحص مكان الحادث، ونقل الفنان جلال الزكي إلى المستشفى، كما تم التحفظ على السيارتين وسائق السيارة الأخرى.

