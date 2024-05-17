أيام الجمع والعطلات الرسمية.. إيقاف عدد من القطارات الركاب على الخطوط الفرعية لضعف تشغيلها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن ايقاف تشغيل بعض قطارات الركاب بصفة مؤقتة أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك نظراً لضعف المشغولية بالقطارات من الركاب

وبناءا عليه فقد قررت الهيئة الاتى : -

ايقاف قطاري 230/227على خط طنطا / الزقازيق

وايقاف قطاري 828/827 على خط بنها / ميت غمر

وايقاف قطارات 66/67 – 58/55 – 48/297على خط طنطا / المنصورة

ايقاف قطارى 861/856 على خط كفر الزيات / منوف

إيقاف قطارات 804/875 – 466/465 – 876/803على خط طنطا / كفر الشيخ

ايقاف قطارى605/604 على خط منوف / بنها

إيقاف قطارات 555/546 – 549/122 – 545/540 على خط طنطا/ منوف

إيقاف قطارات 689/682- 679/670 على خط ايتاى البارود/بشتيل

ايقاف قطارى 506/499على خط قلين / شربين

والهيئة دائما لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور السادة الركاب .