مهرجان المسرح المصري يعلن عن شروط مسابقة "التأليف المسرحي" في دورته الـ ( 17 )

يعلن مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض عن شروط التقديم والمشاركة في مسابقة التأليف المسرحي والتي سيطلقها المهرجان هذه الدورة باسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز ، وسيتم فتح باب التقديم بالنصوص اعتبارا من اليوم الجمعة 17 مايو وحتي الأربعاء 5 يونيو، ولن تلقي إدارة المهرجان أي اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ ، والمسابقة مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين من كل محافظات جمهورية مصر العربية .

وجاءت شروط التقديم لمسابقة التأليف المسرحي كالتالي :

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عام، والمسابقة متاحة باللغتين العامية والفصحى، ويشترط أيضا أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد فاز في هذه المسابقة من قبل، وألا يكون النص المتقدم قد فاز باية جائزة من اي جهة أو مسابقة بأي مهرجان .

ومن الشروط أيضا : ألا يكون قد تم تقديم النص على المسرح بشكل احترافي وأن يكون تأليفاً أصيلا غير مأخوذ عن نص آخر او مترجم، وألا يقل عدد صفحات النص المسرحي عن 20 صفحة مقاس (A4) منسوخة على الكمبيوتر ، وأن يكون حجم النص ( فونت 14 )، وألا يكتب المتسابق اسمه على النص المقدم، ولا يحق للمتقدم الاشتراك بأكثر من نص، وتستبعد الأعمال غير الملتزمة بشروط المسابقة، والتقديم سيكون (أون لاين) عبر الموقع الرسمي للمهرجان القومي لمسرح المصري.

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

وتضم اللجنة العليا من الأسماء : الفنان نضال الشافعي ، والمخرج إسلام إمام، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والأستاذ عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المهرجان القومي للمسرح المصري حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.