السيطرة علي حريق اندلع في حظيرتين مواشي وسيارة ربع نقل وواجهة منزل بأسوان

تمكنت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم الجمعة، من السيطرة علي حريق اندلع في حظرتين مواشي وسيارة ربع نقل وواجهة منزل، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق كبير في قرية سبيل مكي التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية لمعاينة مكان الحريق، حيث تمكنت من السيطرة علي الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين المتواجدين، و لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.



وبالحصر والمعاينة الأولية تبين الحريق نشب في حظيرتين وهو ما أدي لنفوق بقرتين وحمار كما تسبب الحريق في حرق سيارة ربع نقل وواجهة منزل.

وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.