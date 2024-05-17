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الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت سعر الدواجن اليوم الجمعة، 17 مايو 2024، استقرارا بشكل ملحوظ، فيما أعلنت بورصة الدواجن اليوم أن سعر الفراخ البيضاء بلغ 87.87 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء، في مصر وفقًا لـ بورصة الدواجن اليوم 

أسعار الفراخ البيضاء

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم، قيمة 87.87 جنيهًا بالبورصة، بينما تتراوح الأسعار في المحلات والأسواق بين 86 جنيهًا إلى 95 جنيهًا حسب التاجر والمنطقة، بانخفاض بلغ 1.2 جنيه/ كيلو مقارنة بأخر أسعار.

سعر الفراخ البلدي

سجل سعر الفراخ البلدي اليوم قيمة: 115.07 جنيهًا، بحد أقصى 130 جنيهًا/ كيلو، وتترواح الأسعار بالمحلات والمزارع بين 117 حتى 123 جنيهًا حسب المنطقة.

سعر البيض اليوم الجمعة

سجل سعر البيض اليوم الجمعة، 17-5-2024، قيمة تتراوح ما بين 5.50 جنيهات و6 (حسب نوع البيضة).

سعر كرتونة البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 141.39 جنيه.

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