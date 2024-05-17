متاحف متاحة بالمجان للجمهور غدا السبت.. قائمة الأسماء

في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 مايو من كل عام، تفتح المتاحف المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، أبوابها، غدا السبت، بالمجان، أمام الزائرين المصريين.

وأعلن المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، عن إتاحة المتاحف التابعة له للزيارة بالمجان أمام المواطنين المصريين.

وكان قد أسس المجلس الدولي للمتاحف، اليوم العالمي للمتاحف عام 1977م واعتبر 18 مايو من كل عام يوما يحتفل فيه العالم بأهمية المتاحف ودورها التوعوي، التعليمي، الثقافي والفني.

ويهدف اليوم العالمي للمتاحف إلى إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور، ولفت انتباههم إلى الجهود المبذولة وأهمية دور المتاحف كمؤسسات تخدم المجتمع.

قائمة المتاحف التي يمكن للمواطنين المصريين دخولها مجانا

1- متحف السويس

يضم متحف قناة السويس القطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 2000 قطعة أثرية من خلال 12 قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.

2- متحف النوبة

يقع متحف النوبة في منطقة أثرية من أجمل المناطق الموجودة بأسوان، ويتميز بالطراز النوبي المعماري الذي استوحاه المصممون من المقابر الفرعونية وحصل المبنى على جائزة أجمل مبنى معماري في العالم عام 2001.

3- متحف الإسكندرية القومي

يعد مبنى متحف الإسكندرية القومي تحفة معمارية في قلب المدينة، ويتميز بطرازه المعماري لعصر النهضة الأوروبي المستمد من العمارة الإيطالية.

4- متحف سوهاج

يُعد متحف سوهاج القومي من أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية للمحافظة بموقعه المتميز على النيل، ليضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون عام 1982.

5- متحف ملوي

يرجع تاريخ إنشاء متحف ملوي إلى عام 1961، بهدف وجود متحف إقليمي يضم آثار منطقتي تونة الجبل والأشمونين بالمنيا، وتم افتتاحه لأول مرة في 23 يوليو 1963، ثم أعيد افتتاحه مرة أخرى في 22 سبتمبر 2016، ليعبر عن المجتمع المحلي لمدينة ملوي.

6- متحف كفر الشيخ

يضم متحف كفر الشيخ 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية، التي عثر عليها في جبانة بوتو العظيمة، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

7- متحف طنطا

يحتوي متحف طنطا على 8579 قطعة أثرية، متنوعة ما بين آثار فرعونية ويونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية.

8- متحف شرم الشيخ

يعد متحف شرم الشيخ أول متحف للآثار المصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويحتوي على ما يقرب من 5200 قطعة أثرية.

8- متحف مطروح

يعرض متحف مطروح آثار متنوعة، حيث يعد الأول من نوعه في محافظة مطروح، ويضم حوالى 1000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية والرومانية والقبطية.

9- متحف الوادي الجديد

يضم متحف الوادي الجديد 10 قطع أثرية لأدوات الكتابة في مصر القديمة، بالإضافة لتنظيم ورشة عمل عن تعليم الكتابة المصرية القديمة (الهيروغليفية) بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وورش لذوى الهمم، وسلسلة من المحاضرات العلمية عن نشأة الكتابة المصرية القديمة، وتطورها عبر العصور.

10- متحف تل بسطا

تم افتتاح متحف تل بسطا في محافظة الشرقية، عام 2018 وهو عبارة عن جزأين، الجزء الأول من المتحف هو عبارة عن مبني يضم عدد من القطع الأثرية 599 معروض و1261 مخزون وهى نتاج حفائر محافظة الشرقية وبالأخص المنطقة الأثرية بتل بسطا والجزء الثانى هو متحف مفتوح (حديقة متحفية مكشوفة).

11- متحف الأقصر

يقع متحف الأقصر للفن المصري القديم على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة الأقصر بجنوب مصر، وتم افتتاح المتحف للزيارة في 12 ديسمبر عام 1975 م، ثم أضيفت إليه صالة جديدة عام 1984م، وفي عام 1991 م افتتحت قاعة الخبيئة والتي تعد إحدى أهم قاعات المتحف لتضم القطع الأثرية التي عثر عليها بمعبدالأقصر عام 1989م.

12- متحف المجوهرات الملكية

يقع متحف المجوهرات الملكية في منطقة زيزينيا بالإسكندرية، ويتكون القصر من جناحين جناح شرقي، وجناح غربي ويحتوي المتحف على 13 قاعة عرض يعرض فيها ما يقرب من 1000 قطعة‏، من بينها قلادة محمد على باشا من الذهب ومرصعة بالماس والزمرد الأخضر، وشخشيخة الملك فاروق على شكل التاج الملكي من البلاتين ومرصعة بالماس والياقوت الأحمر، نيشان الكمال خاص بالسيدات من الذهب ومرصع بالألماس.

13- المتحف اليوناني الروماني

يعتبر المتحف اليوناني الروماني من أكبر المتاحف في الإسكندرية وينظم عدد من الجولات الإرشادية، وسلسلة من الندوات عن تراث الإسكندرية الأثري، وتراثها في عيون الدراما المصرية، ويضم مجموعة من القطع الأثرية اليونانية والرومانية من مصر.

14- متحف التحنيط

يقع متحف التحنيط بالأقصر على كورنيش النيل شمال معبد الأقصر، ويهدف هذا المتحف إلى إبراز تقنيات فن التحنيط الفرعوني القديم التي طبقها قدماء المصريين على العديد من المخلوقات وليس على البشر فقط، حيث تعرض في هذا المتحف الفريد مومياءات لقطط وأسماك وتماسيح.