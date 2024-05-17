شارك الدكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا في مؤتمر البيت الأوروبى امبروسيتى "نحو الجنوب" تحت رعاية مجلس الوزارء الايطالي وبحضور الوزير روفائيل فيتو وزير الأعمال الاوربية ووزير الجنوب وهى وزارة مخصصة لتنمية جنوب ايطاليا ويهمها جدا ايضا تنمية جنوب دول حوض البحر الأبيض المتوسط.



كما شارك فى المؤتمر ايضا رئيس مقاطعة كامبانيا ڤينشينسو دى لوكا و ماركو مارسيليو رئيس مقاطعة ابروتسو و ميكيلي ايميليانو رئيس مقاطعة بوليا و روبيرتو اوكيوتو رئيس مقاطعة كالابريا.



وأوضح الدكتور عيسى اسكندر بأن التوصيات للمؤتمر كانت متعددة وهى العمل علي حل العراقيل امام الهجرة الشرعية المنظمة والقيام بتنفيذ مشروعات تنمية دول شمال أفريقيا فى مجال الزراعة والطاقة والحفاظ على البيئة .

رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا يشارك بمؤتمر البيت الأوروبى امبروسيتى "نحو الجنوب"

رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا يشارك بمؤتمر البيت الأوروبى امبروسيتى "نحو الجنوب"

رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا يشارك بمؤتمر البيت الأوروبى امبروسيتى "نحو الجنوب"

رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا يشارك بمؤتمر البيت الأوروبى امبروسيتى "نحو الجنوب"



وأكد رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا على أن إتاحة الفرحة والعمل علي إعاقة المشاكل التى تمنع الطلاب الاجانب الدراسة فى الجامعات الإيطالية كان من بين التوصيات للمؤتمر.

وأشار اسكندر بأنه قد رحب بالعمل علي التسهيلات التى تخصص للطلاب الاجانب فى إيطاليا السيد ماتيو لورياتو رئيس جامعةً فيديريكو الثانى فى مدينة نابولي فى جنوب إيطاليا وهى اعرق جامعة إيطالية علي مستوى العالم .