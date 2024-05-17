صحة الشرقية: إجراء عملية نوعية عالية المهارة للمرة الأولى بقسم النساء بمستشفى أبوحماد

أجرى الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى أبو حماد المركزي بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور أشرف صبره استشاري النساء والتوليد ووكيل المستشفى؛ عملية نوعية وفريدة من نوعها وعالية المهارة للمرة الأولى بالمستشفى، وهي تعليق القبو المهبلي بواسطة شبكة جراحية وتثبيتها في جدار البطن الأمامي، وتعد هذه العملية هي تطور للعملية المعروفة بأسم تعليق القبو المهبلي في عظمة العجز.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصي استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين، واستمراراً لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصري بمحافظة الشرقية.

شارك في العملية كل من: الدكتور إبراهيم عمر رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور عمرو درويش أخصائي المسالك البولية، والدكتور محمد وجيه استشاري التخدير، وكذلك الدكتور عبدالرحمن فتحي، والدكتور سيد مكاوي أخصائيين النساء والتوليد، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالهادي مدير المستشفى.

وكان المستشفى قد استقبل المريضة والتي تبلغ من العمر ٦١ عاماً بقسم النساء والتوليد وهي بحالة إعياء شديد نتيجة ارتجاع على الكلى مع وجود التهابات شديدة بالكلى، والتي نتجت عن سقوط من الدرجة الثالثة للقبو المهبلي، بعد عملية إستئصال مهبلي للرحم منذ عشر سنوات، وتم حجز الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتم تركيب أنبوبة كلوية لتخفيف الضغط على الكلى، ووصف العلاج المناسب للحالة، وتم تحضير الحالة لإجراء عملية جراحية لتعليق القبو المهبلي، بإستخدام تقنية حديثة لرفع القبو بواسطة شبكة جراحية بعد إجراء تركيب دعامة كلوية.

وتم إجراء العملية، ورفع القبو المهبلي بواسطة شبكة وتدعيمها بالجدار الأمامي والخلفي والقبو المهبلي وتثبيتها بالغشاء المبطن لعضلات البطن، وتمت العملية الجراحية بفضل الله بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية تحت إشراف الأطباء بقسم النساء والتوليد بالمستشفى.

قدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ولمدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولمدير المستشفى، والأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.