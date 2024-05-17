حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الأهرام

أمرت نيابة جنوب الجيزة ، بالتحقيق مع 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في الأهرام.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، لرغبتهم في تحقيق الكسب السريع، وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





ونجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط القائمين بالحفر ( 6 عمال- مقيمون بمحافظتى القاهرة وسوهاج) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فـى الحفر) كما عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار داخل العقار محل البلاغ.



إصابة الفنان جلال الزكي في حادث تصادم بمدينة ٦أكتوبر

كما كشفت التحقيقات في واقعة حادث السير الذي تعرض له الفنان جلال الزكي،. اليوم ، على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة جلال الزكي بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة بالضلوع وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لتقديم الرعاية له، ولا يمكن استجوابه.



وأمرت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيطه.

وتحفظت قوات الأمن على سائق السيارة الأخرى الذي وقع بينه وبين المجني عليه حادث التصادم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات بأن الواقعة بدأت بتلقي غرفة النجدة بلاغا من المارة على طريق الواحات، بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت القوات وتم فحص مكان الحادث، ونقل الفنان جلال الزكي إلى المستشفى، كما تم التحفظ على السيارتين وسائق السيارة الأخرى.



تفاصيل إنهاء فتاة جامعية لحياتها شنقا في مدينة الصف

كما كشفت التحقيقات في واقعة إنهاء فتاة جامعية حياتها شنقا بحبل في سقف غرفتها بمدينة الصف.

وتبين من المعاينة العثور على جثة فتاة عشرينية توجد آثار حول رقبتها، أفادت التحريات أن الفتاة طالبة جامعية ترتبط بعلاقة عاطفية مع شاب تقدم لخطبتها فرفض والدها زواجها ، خاصة أنها ما زالت طالبة جامعية ما أثار حزن الفتاة وقررت التخلص من حياتها.

وأضافت التحريات أن الطالبة دخلت إلى غرفتها وعلقت حبلا في جنش حديدي بالسقف ، ووضعت رقبتها به حتى فارقت الحياة، تم تحرير محضر بالواقعة ولم تتهم أسرتها أحدا بالتسبب في وفاتها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من مركز شرطة الصف بالعثور على جثة فتاة في منزلها بمدينة الصف، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الحادث.

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