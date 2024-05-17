أسعار الدواجن بالمزرعة والأسواق المحلية المصرية اليوم الجمعة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق والمحلات المصرية ولدى تاجر الجملة والمزرعة، حالة من الاستقرار، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 78 جنيهًا في أرض المزرعة.

كما سجلت أسعار الدواجن الحمراء “الساسو” لتباع بنحو 95 جنيهًا.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 78 جنيهًا و95 جنيهًا.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.

وفي هذا السياق ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية”، التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن اليوم وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن، علمًا أن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، تواصل تصددرها يوميًا محرك البحث العالمي جوجل بسبب زيادة البحث عنها من قبل المواطنين وبصورة لحظية خاصة في بورصة الدواجن اليوم، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 78 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما وصلت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 95 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 46 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15.5 جنيهًا عمر يوم.

اسعار البط اليوم الجمعة

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

اسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت الابيض

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس نحو 26.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

بينما سجل سجل سعر الكتكوت البلدي اليوم الخميس نحو 10 جنيهات.