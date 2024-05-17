أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بأسواق الجملة والاسواق المحلية، تباينا، وبرغم هذا الاستقرار اختلفت أسعار بعض الأصناف بين الارتفاع والانخفاض.

وفي هذا الصدد تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الفواكة اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفواكه اليوم الجمعة

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار اليوسفي من 4 : 14 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 4 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 15 : 24 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 2 : 4 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي أصفر 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي أحمر 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب كرمسن 30 : 60 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب أسود 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر تفاح مصري بين 15 : 37 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 60 : 100 جنيه للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

ووصل سعر تفاح جولدن بين 40 : 70 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر التفاح السوري اللبناني بين 40 : 70 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 35 : 65 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح ثلاجة 15 : 21 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجوافة 12 : 26 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراولة 12 : 22 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكانتلوب 12 : 14 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الشمام 13 : 15 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو زبدية 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو بلدي 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو صديقة 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو جولك 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 64 : 80 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 42 : 56 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 24 : 36 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

سجل سعر خوخ بلدي عريشي 20 : 40 جنيهًا للكيلو

سعر كمثرى مستوردة 75 : 125 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر أناناس 75 جنيهًا

تراوح سعر دوم 20 جنيهًا

تراوح سعر كيوي 60 : 120 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 150 جنيهًا قفص.

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز وليم 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مغربي 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بلدي 7 : 11 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 17 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 30 : 60 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز صعيدي 7 : 11 جنيهًا للكيلو (سباطه).