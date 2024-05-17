مدرب الترجي التونسي: سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وحسم اللقب

دوري ابطال افريقيا

تحدث ميجيل كاردوزو مدرب الترجي التونسي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام أمام النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها غدا السبت علي ملعب رادس.



وقال ميجيل في تصريحاته: “ مواجهة النهائي تحمل الكثير من الأهمية في طريقة اللعب أو اعداد اللاعبين نفسيا لمثل تلك المباريات، لذلك علينا دخول المباراة بكامل التركيز مثلما فعلنا أمام النجم الساحلي وأسيك ميموزا وصن داونز”.

وتابع “ الفريق الذي سيستعد جيدا للمباراة سيتمكن من صناعة الفارق، لكن الأهم أن نبذل قصارى جهدنا ونحاول تحقيق الانتصار، لعبت نهائيين أثناء تواجدي في أوروبا لكني أريد الفوز بالبطولة بسبب خسارتي نهائي أمام بورتو البرتغالي،وكان احساسا سيئًا جدًا”.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه الأول في تونس، والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للاعبين في بداية المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الهامة، وقام بمنح اللاعبين تعليمات خاصة.

وأدى الفريق تدريبات بدنية متنوعة، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالكرة.

كما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على استاد حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.