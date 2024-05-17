أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عاطل 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لحيازته أسلحة متنوعة وإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها في مدينة بنها.



حبس المتهم بتصنيع الأسلحة البيضاء في القليوبية



وردت معلومات سرية للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، تفيد قيام عاطل بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



على الفور تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة العميد محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث قسم أول بنها ومداهمة المكان، وألقي القبض على المتهم وبتفتيش عثر بمسكنه على 166 قطعة سلاح أبيض وأجزاء أسلحة بيضاء وأدوات التركيب والإصلاح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم والتحفظ على المضبوطات وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.



سقوط أسانسير داخل برج سكنى بالدقى

أصيب 7 أشخاص إثر سقوط أسانسير داخل برج سكنى في منطقة الدقي.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط مصعد بداخله 7 أشخاص في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ إلى المكان، وتبين من خلال الفحص إصابة 7 أشخاص سقط بهم أسانسير العقار من الطابق السادس.



وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .