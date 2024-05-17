إقامة أول صلاة جمعة بمسجد الدرب شمال قنا عقب تجديده

قال الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إنه تم إنشاء وتجديد مسجد قرية الدرب بشمال قنا، بالجهود الذاتية علي مساحة 467 متر بتكلفة اجمالية بلغت 4 مليون جنيهًا.

و أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

وحضر اللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة سكرتير عام محافظة قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الدرب الجديد "بقريه الدرب "التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

رافقه السكرتير العام، النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي وجمع غفير من أهالي قرية الدرب.

استمع السكرتير العام إلى خطبة الجمعة التي جاءت تحت عنوان " واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة ".

والتي تحدثت عن أنَّ الدينَ الإسلامِيَّ الحنيفَ لم يغفلْ عن حرمةِ الأماكنِ العامَّةِ، بل أعلَى مِن شأنِ هذه الحرمةِ فجعلَهَا أشدَّ حرمةً مِن الأماكنِ الخاصَّةِ وان المالُ العامُّ أعظمُ خطرًا مِن المالِ الخاصِّ الذي يمتلكُهُ أفرادٌ أو هيئاتٌ محددةٌ.

ومن جانبه أعرب السكرتير العام للمحافظة ، عن سعادته بافتتاح بيتاً من بيوت الله، داعيا المولى عزوجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم.

وأكد "حمودة" علي اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

إفتتاح سابق

وفي أول مارس الماضي، حضر حازم عمر نائب محافظ قنا إفتتاح اعمال إحلال وتجديد مسجد علي بن جالية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية ،

وقال نائب المحافظ، إن الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف مهتمة ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

و أوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم إنشاء المسجد بالجهود الذاتية علي مساحة ٤٥٠ م٢ بتكلفة اجمالية بلغت ٢ مليون جنيه، و أن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.