شباب ورياضة القليوبية تنظم ندوة حول قانون التصالح الجديد

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ندوة حول قانون التصالح الجديد، بحضور المهندس عبدالله العمري وكيل وزارة الإسكان السابق بالقليوبية ، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، سعيه الدائم لتحقيق رؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تشارك الجمهور المستهدف القضايا والمشكلات المعاصرة وتسعى لتقديم الحلول في حدود ما هو متاح من إمكانيات مادية وبشرية للهيئات الشبابية والرياضية ، والتأكيد على اعتبار مراكز الشباب البيت الثاني للاسرة المصرية والتي لا تقتصر على النشاط الرياضي فقط بل تمتد نشاطها إلى النشاط الثقافي والديني والفني والاجتماعي والسياسي .

تنظم ندوة حول قانون التصالح الجديد والذي آثار كثيرا من الجدل خلال الفترة السابقة ، وتقام فعاليات الندوة بقاعة الاجتماعات بالمديرية يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024 في تمام الساعة 11 صباحا ، وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على الفيس بوك .

أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على سعيه الدائم لتقديم مبادرات شبابية ورياضية تسعى لرفع الوعي لدى النشء والشباب والرواد والعاملين بالعديد من القضايا والموضوعات في مختلف المجالات .