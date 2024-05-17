مدير تعليم المنشاه يجتمع برؤساء لجان الشهادة الإعدادية لمناقشة خطة العمل

عقد محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين اجتماعا هاما مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بمدارس الإدارة لوضع الأطر العامة لخطة العمل وتنفيذ التعليمات الواردة من قيادات تعليم المديرية والتي تستهدف تحقيق العدالة الكاملة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية .





أكد مدير عام الإدارة خلال الاجتماع على أن الإدارة التعليمية بالمنشاه أتمت استعدادتها لانطلاق مارثون إمتحانات الشهادة الإعدادية التي سوف تنطلق غدا السبت الموافق 18 من شهر مايو الجاري مشدداً على ضرورة إجراء الإمتحانات في أجواء ملائمة ليعبر كل طالب فيها عن مستوى تحصيله العلمي وقياس قدرته على تطبيق ما استفاده من المناهج الدراسية في حياته العلمية وخدمة مجتمعهم .





وأضاف محمد أبو الفضل علي أنّ مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بقيادة الدكتور ياسر محمود تهدف إلى أن تسيير الإمتحانات بسهولة ويسر في إطار من العدالة والشفافية لضمان حصول ابنائنا الطلاب على حقهم كاملاً.





ووجه مدير عام تعليم المنشاه جميع الطلاب وأولياء أمورهم بالتعاون والتكاتف لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ومراعاة الضوابط العامة للامتحانات ومن أهمها الإلتزام بالمواعيد المحددة حيث أن المدة المسموح بها لتأخر الطالب عن لجنته الامتحانية هي عشرة دقائق فقط وعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان أو محاولة الغش أو المعاونة عليه بأي وسيلة وعدم التلاعب بأوراق الاجابة أو محاولة اخفائها حيث أن هذه المحاذير توجب إلغاء امتحان الطالب على الفور.





واختتم محمد أبوالفضل علي مدير تعليم المنشاه الاجتماع بتوجيه رسالة طمأنة لجميع طلاب تعليم المنشاه وأولياء أمورهم أن أسئلة الإمتحانات سوف تكون مباشرة وبعيدة عن أي تعقيد ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية التي حددتها الوزارة وأن جميع العاملين باللجان الإمتحانية هدفهم توفير المناخ التربوي المناسب والملائم لتأدية الطلاب امتحاناتهم في يسر وسهولة وأنه سيتم التصدي لأي محاولة للإخلال بالنظام العام للامتحانات بكل صرامة وحزم متمنياً للجميع التوفيق الدائم والسداد.